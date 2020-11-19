تكثيف أعمال تطهير المصارف وقص الهيش ورفع الأتربة في الزقازيق.. صور

شنّت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المحاسب نبيل فاروق، رئيس المركز، حملة مكبرة بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية التابعة لرئاسة المركز لتكثيف أعمال النظافة ورفع الأتربة والسفوح من على جانبي الطرقات.

وأكد المحاسب خالد أمين جمعة، نائب رئيس المركز، في بيان، الخميس، أنه شنت رئاسة المركز بالتنسيق مع مختلف رؤساء الوحدات المحلية وأمل كامل رئيس الوحدة المحلية بشنبارة الميمونة وعمال النظافة والإنارة بالوحدة حملة مكبرة لتجميل مدخل مدينة الزقازيق اتجاه ميت غمر وقص الهيش ورفع مخلفات البناء من علي جانبي الطريق.





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وأضاف "جمعة" أنه تم تجميل مدخل المدينة وتكثيف أعمال الإنارة ورفع كفاءة الاعمدة والكشافات استعدادًا لسقوط الأمطار وإضفاء لمسة جمالية تنفيذًا لتوجيهات الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية.

وأشارت "أمل كامل" رئيس الوحدة المحلية بشنبارة إلى أنه قامت بالإشراف على أعمال تطهير مصرف بحر صفط ورفع المخلفات والحيوانات النافقة والقمامة التي تعوق وصول المياه الي نهاية المصرف وذلك بالتنسيق مع عبد الصادق النفراوي، مسئول الإعلام والعلاقات العامة برئاسة الوحدة ومسئولي تحسين البيئة والنظافة.