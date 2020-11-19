ضابط أمريكي سابق يعترف بالتجسس لصالح روسيا 15 عامًا

أعلنت وزارة العدل الأمريكية، اليوم الخميس، اعتراف ضابط أمريكي سابق في قوات نخبة القبعات الخضراء، بالتجسس لصالح روسيا.





واعترف بيتر رافايل ديبنز، البالغ من العمر، إلى جهات التحقيق الأمريكية، بضلوعه بالتجسس لصالح روسيا، وذلك في القضية المتوقع حصوله على حكم بالحبس مدى الحياة، في القضية التي تنظرها المحاكم الأمريكية فبراير المقبل.





وارتبط بيتر بعلاقة مع المخابرات الروسية منذ 15 عاما، بداية من عام 1995، أثناء تواجده في روسيا ضمن برنامج دراسة مستقل.





ولدت والدة بيتر في الاتحاد السوفيتي، والتقى بزوجته في روسيا، حيث تزوجا عام 1997، وفقا لجهات التحقيق الأمريكية.





وقالت العدل الأمريكية: "في عام 1997، تم تعيين رقم سري خاص به كعميل للمخابرات الروسية، ووقع على أوراق لخدمته للنظام الروسي".





في اعتراف مكتوب بخط اليد قُدم إلى المحكمة، كتب أنه في عام 1997، أعطى المخابرات الروسية بيانا موقعا يقول فيه: "أريد أن أخدم روسيا".





وخدم بيتر في قوات السلاح الكيميائي في الجيش الأمريكي، قبل أن ينضم إلى نخبة القبعات الخضراء.