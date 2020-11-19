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برلمان

في 5 نقاط.. اعرف طريقة الحصول على جائزة الدولة للمبدع الصغير

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 01:25 م
جائزة المبدع الصغير
جائزة المبدع الصغير - أرشفية
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حسن رضوان
استحدث القانون رقم 204 لعام 2020 جائزة جديدة تسمى "جائزة الدولة للمبدع الصغير"، وهى تمنح بشكل سنوي لمن يقدم منتجًا فكريًا أو ماديًا مبتكرًا، ولم يتجاوز عمره 18 عامًا في مجالات الثقافة والفنون.

وللحصول على هذه الجائزة نستعرض أبرز الاشتراطات اللازمة فيما يلى وفقا للقانون:

شروط الترشيح لنيل الجائزة وهى أن يكون:
1. مصري الجنسية.

2. محمود السيرة.

3. حسن السلوك.

4. ألا يكون قد سبق الحكم عليه فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وألا يتجاوز سنه فى يوم الإعلان عن الجائزة ثمانى عشرة سنة ميلادية.

5.  ألا يكون قد سبق له الفوز بالجائزة، ما لم تتضمن الأعمال المقدمة منه إضافات إبداعية جديدة.

ويأتى القانون تجسيدًا للنصوص الدستورية التي تمنح الحق في الثقافة لكل مواطن، كما تكفل حرية الإبداع للنهوض بالفنون والآداب إلى جانب رعاية المبدعين وحماية إنتاجهم وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك، بالإضافة إلى خلق جيل من المبدعين الصغار يحمل لواء الريادة للحضارة المصرية ذات الثقافات المتعددة.

كما يأتي انطلاقًا من التزام الدولة برعاية صغار المبدعين، وتشجيعًا لهم على الإبداع في مجالات الثقافة والفنون وفى إطار الجهود التي تبذلها القيادة السياسية لضمان توفير الرعاية الكاملة للمبدعين والموهوبين الصغار والتي كان من ثمارها مشروع القانون الذى يضع تنظيما تشريعيًا لرعاية المبدعين الصغار وحماية حقوقهم وضمان استمرارية رعايتهم حتى بلوغ سن الثامنة عشرة سنة ميلادية.
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