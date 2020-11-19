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رياضة

الكيك بوكسينج يختار تشكيل فراعنة السامبو بالمركز الأولمبي.. الجمعة

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 11:58 ص
الكيك بوكسينج
الكيك بوكسينج
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عبدالله هشام
يعقد الاتحاد المصري للكيك بوكسينج برئاسة محمد صبيح، تجارب اختيار عناصر المنتخب الوطني للسامبو غدا الجمعة في المركز الأولمبي بالمعادي وذلك لجميع المراحل السنية.

وقال محمد صبيح، إن التصفيات تشهد تواجد مجموعة متميزة من الحكام من أجل النزاهة والعدالة التحكيمية كون من سيفوز سيشرف بتمثيل المنتخب الوطني في البطولات العربية والدولية والقارية.

وأضاف أن البداية الأولى هي تشكيل نواة منتخب السامبو التابع للاتحاد المصري للكيك بوكسينج بعد نهاية التصفيات ثم يتم عقد عدة معسكرات للعناصر الفائزة من أجل العمل على إعدادهم بالشكل الأمثل سواء بدنيا أو فنيا وفق أحد النظم والبرامج التدريبية المعتمدة.

وكشف محمد صبيح أن المنافسات التي تقام عصر يوم الجمعة ضمن أساليب القتال المستخدمة السامبو سبورتيف، والسابمو كوميات، تقام وفق قوانين الاتحاد الدولي والقواعد الخاصة بالبطولة حيث يلتزم جميع اللاعبين واللاعبات بارتداء الواقيات خلال التصفيات مع ارتداء الملابس الخاصة باللعبة من جاكت أحمر أو أزرق وشورت السامبو وحذاء السامبوا أيضا.

وشدد رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج أنه يتم تقديم ما يفيد توقيع الكشف الطبي على اللاعبين المشاركين في البطولة وإثبات سلامتهم وتمام لياقتهم للتنافس في البطولة مع تحمل اللجنة المنظمة مسئولية عمل الإسعافات الأولية للاعبين داخل الملعب وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة في كل البطولات لمختلف الألعاب.
الكيك بوكسينج يختار تشكيل فراعنة السامبو بالمركز الأولمبي.. الجمعة
الكيك بوكسينج يختار تشكيل فراعنة السامبو بالمركز الأولمبي.. الجمعة
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