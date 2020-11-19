تتجاهلها الكثير من النساء .. أعراض مبكرة لسرطان عنق الرحم

لا يوجد سبب واضح للإصابة بسرطان عنق الرحم ولكن التدخين يعد أبرز الأسباب فهو يؤدى إلي نقص المناعة مما يعطى الفرصة لفيروس الورم الحليمى للتوغل في الجسم وتعزيز الإصابة وهناك عوامل أخرى مثل التوتر ونقص المناعة تساعد علي انتشار الفيروس.
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أما عن عوامل خطر سرطان عنق الرحم ما يلي:
النشاط الجنسي المبكِّر..يَزيد من خطورة الإصابة بفيروس الورم الحليمي البشري.
ضعف الجهاز المناعي..قد تزداد احتمالية إصابتكِ بسرطان عنق الرحم إذا كان لديكِ ضعف في الجهاز المناعي بسبب حالة صحية أخرى، وإذا كنتِ مصابة بفيروس الورم الحليمي البشري.
التدخين..هناك صلة بين التدخين والإصابة بسرطان الخلايا الحرشفية في عنق الرحم.
لايوجد أعراض واضحة للمرض لمعرفته فمن أشهر الأعراض تكرار الإفرازات المهبلية وآلام أثناء العلاقة الزوجية ونزول دم أثناء العلاقة الزوجية وآلام أسفل الحوض ولخبطة في الدورة الشهرية وهو ما يتطلب وضع برنامج للكشف المبكر عن أورام عنق الرحم للحماية والوقاية من المرض.
يبدأ نزيف سرطان الرحم خفيفا وبتفريغ مائي ويصبح أثقل بمرور الوقت، ومن الملاحظ أن معظم النساء المصابات بسرطان الرحم قد مررن بسن اليأس ، لذا فإن أي نزيف مهبلي سيكون غير عادي.