الأوقاف: انطلاق أولى دورات الاستخدام الرشيد لمواقع التواصل الاجتماعي بمعسكر الأئمة بالإسكندرية

انطلقت اليوم الخميس أولى دورات "الاستخدام الرشيد لمواقع التواصل الاجتماعي"، بمعسكر أبي بكر الصديق بالإسكندرية ، والذي يستضيف عدد 70 إمامًا من أئمة وزارة الأوقاف على مستوى الجمهورية، في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالتأهيل والتدريب النوعي التراكمي المستمر، وفي ضوء التوعية المستمرة والعمل على رفع كفاءة جميع العاملين بالوزارة، وبرعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.
وتتضمن هذه الدورات: وسائل وإيجابيات التعامل الجيد مع مواقع التواصل، ومخاطر ومحاذير التعامل مع مواقع التواصل، وأخلاقيات التعامل مع مواقع التواصل، وآلية كشف صفحات ومواقع أهل الشر وخطورة التعامل معها.
وكشف الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف عن تفاصيل تدريب الأئمة و جميع العاملين بالأوقاف على كيفية التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي قائلا: الدورة مدتها 4 ساعات فقط يستمع فيها المتدرب الى أستاذ علم نفس واجتماع حتى يكون المتدرب مهيأ نفسيًا واجتماعيا للتعامل مع هذه المواقع والتعليقات، كما تقرر أن توفير متخصصين في شبكات الانترنت ليتم التدريب عملياً.
وأضاف طايع لـ "صدى البلد " أنه تقرر اتباع نظام اللامركزية في هذا الأمر طبقا لتعليمات وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة بحيث يحق لكل مدير مديرية بالمحافظات توفير المكان المناسب الذي يسع لعدد 50 إمامًا للحصول على المحاضرة المكثفة لمدة 4 ساعات ويتم تحديد مواعيدها على ان تقوم كل إدارة بالمحافظة ترشيح الأئمة الراغبين في الحصول على هذه الدورة .