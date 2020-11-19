الأوقاف: انطلاق أولى دورات الاستخدام الرشيد لمواقع التواصل الاجتماعي بمعسكر الأئمة بالإسكندرية

انطلقت اليوم الخميس أولى دورات "الاستخدام الرشيد لمواقع التواصل الاجتماعي"، بمعسكر أبي بكر الصديق بالإسكندرية ، والذي يستضيف عدد 70 إمامًا من أئمة وزارة الأوقاف على مستوى الجمهورية، في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالتأهيل والتدريب النوعي التراكمي المستمر، وفي ضوء التوعية المستمرة والعمل على رفع كفاءة جميع العاملين بالوزارة، وبرعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

وتتضمن هذه الدورات: وسائل وإيجابيات التعامل الجيد مع مواقع التواصل، ومخاطر ومحاذير التعامل مع مواقع التواصل، وأخلاقيات التعامل مع مواقع التواصل، وآلية كشف صفحات ومواقع أهل الشر وخطورة التعامل معها.



