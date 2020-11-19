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رياضة

باسم مرسي يقترب من الرحيل عن الإنتاج الحربي

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 04:06 م
باسم مرسي
باسم مرسي
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ملك موسى
اقترب باسم مرسي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي من الرحيل عن فريقه الحالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.


واكد مصدر مطلع  مقرب من اللاعب، أن باسم مرسي تلقى عرضين مؤخرًا من أندية الدوري الممتاز، إلى جانب عروض خارجية أخرى خلال الفترة الحالية”.


وتابع المصدر: “العرضان جاءا من سيراميكا كيلوباترا والبنك الأهلي إلى جانب عدة عروض أخرى خارجية، إلا أن باسم مرسي لا يفضل العروض الخارجية في ظل عدم قوتهم بالمقارنة بالعروض المحلية”.


واختتم: “اللاعب ينتظر حسم موقفه من العودة إلى الزمالك مرة أخرى، خاصة بعد اهتمام مسؤولي الأبيض بضمه مرة أخرى، من أجل الرد على العروض الأخرى”.


وقد ارتبط اسم باسم مرسي، خلال الفترة الماضية، بالعودة إلى الزمالك مرة أخرى بعد المستوى المميز الذي ظهر به رفقة الإنتاج الحربي خلال الموسم المنصرم.
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