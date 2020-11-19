Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

دعواتكم.. أول تعليق مؤثر من كهربا بعد إصابته بفيروس كورونا

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 07:20 م
كهربا
كهربا
Advertisements
مصطفى كرم
علق محمود كهربا لاعب النادي الاهلي على إصابته بفيروس كورونا المستجد بعد إجراء مسحه طبية له اليوم قبل مران الفريق بملعب مختار التتش.


وكتب محمود كهربا عبر خاصية استوري بحسابه بإنستجرام "الحمد لله على كل شيء covid-19 دعواتكم".

وأعلن النادي الأهلي رسميًا إصابة محمود كهربا جناح الفريق الأول لكرة القدم بفيروس كورونا .


وجاءت نتيجة المسحة الطبية الأولى، التي أجراها اللاعب إيجابية، وهو ما تسبب في غيابه عن التدريبات الجماعية للفريق، التي أقيمت عصر اليوم على ملعب التتش بالجزيرة. 


ويجري لاعب وسط الأهلي مسحة طبية جديدة يوم السبت المقبل للوقوف على حالته الطبية. 


ويغيب محمود كهربا عن لقاء أبو قير للأسمدة بسبب الإيقاف للإنذارات.

كشف مصدر بالأهلي أن موقف محمود كهربا جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي من اللحاق بمواجهة الزمالك بنهائي دوري أبطال افريقيا قائم بقوة.

وقال المصدر إن كهربا سوف يخضع لمسحة جديدة بعد غد السبت لتحديد موقفه النهائي بعد ان أظهرت نتائج الفحوصات الطبية إصابته بفيروس كورونا.

واضاف أن اللاعب خضع للعزل المنزلي وبروتوكول طبي وهناك تحذير كامل له للإلتزام التام بهدف عودته للملاعب والتدريبات في غضون خمسة أيام علي اقصي تقدير.




وأجرى لاعبو الأهلي «رابيد تيست» اليوم الخميس، قبل انطلاق المران، استعدادًا لمواجهة «أبوقير للأسمدة» في دور الثمانية لبطولة كأس مصر، المقرر أقامتها بعد غد السبت‏.‏

وخضع لاعبو الأهلي والجهاز الفني لاختبار رابيد تيست وفقًا للبروتوكول الطبي الخاص بإجراء المسحات ‏الطبية قبل المباريات الرسمية بسبب جائحة كورونا.‏

وكان سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، طالب اللاعبين بالالتزام بالتعليمات الطبية ‏والإجراءات الوقائية مع انتشار الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد.‏

وطالب مدير الكرة اللاعبين بارتداء الكمامة والابتعاد عن التجمعات واستخدام المعقمات، ‏واتباع كافة الإجراءات الاحترازية. ‏

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الجهاز الطبي للأهلي يعلن سلبية تحليل «رابيد تيست» قبل مواجهة «مصر»

الأهلي يجري مسحة طبية غدًا

جيرالدو ينتظم في مران الأهلي غدًا

إصابة محمود كهربا بفيروس كورونا

رسميا.. الأهلي يعلن إصابة محمود كهربا بفيروس كورونا

إجراء مسحة كورونا جديدة لـ كهربا السبت

ترشيحاتنا

أقرب طريق لقلب الراجل مش معدته| 6 متطلبات من المرأة لإسعاد شريك حياتها

200 ألف جنيه غرامة.. القانون يصعق مافيا سرقة التيار الكهربائى

رسميا.. سيراميكا كليوباترا يتعاقد مع ميدو جابر من مصر المقاصة

منظمة الصحة العالمية تعلق على استمرار فتح المدارس

جمعهما مستشفى واحد.. نشوى مصطفى تروي موقفاً مؤثراً مع الراحل فايق عزب قبل وفاته

أصيب بمرض نادر وخطفه فيروس كورونا وغاب عن دفنه الفنانون.. لقطات من جنازة الراحل فايق عزب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أم تنجب مولودا في موقف سيارات.. وطبيب أشعة ينقذ حياتها| تفاصيل

الأشرعة البيضاء.. قصة تمثال يجمع الإسكندرية بتاريخها اليوناني الروماني العريق.. شاهد

في اليوم العالمي للرجل .. أزمة كورونا كشفت عيوب الزوج المصري