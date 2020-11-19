ريال مدريد يعلن إصابة راموس وغيابه 10 أيام

كشف نادي ريال مدريد الإسباني طبيعة إصابة المدافع سيرجيو راموس قائد ريال مدريد، بعدما تلقى إصابة في فترة التوقف الدولي المنقضية مع منتخب اسبانيا.





وأصدر ريال مدريد بيانا رسميا مساء اليوم الخميس بخصوص راموس أكد من خلاله أن اللاعب خضع لفحوصات طبية على موضع الإصابة في قدمه اليمنى.





وأفادت الإعلامية الإسبانية أرانشا رودريجيز نقلا عن "سبورت 360" أن راموس سيغيب عن صفوف ريال مدريد بسبب هذه الإصابة لمدة عشرة أيام قادمة.









ألابا الذي ينتهي عقدة مع بايرن ميونخ بنهاية الموسم الحالي يعد من الأهداف المستقبلية لريال مدريد لاسيما أن اللاعب يبلغ من العمر 28 عاما و يجيد اللعب في مركز المدافع و الظهير الأيسر و الذي سيكون حلا سحريا لزيدان







وليست هذه المرة الأولي التي يبدي فيها ريال مدريد أهتمامة بالتعاقد مع الابا.





في مارس الماضي قالت الصحافة الألمانية أن ألابا سيلعب لريال مدريد وأن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان موافق علي الصفقة ، و وفقا لما نشرته صحيفة "بيلد سبورت" الألمانية، فإن ألابا قبل بداية الموسم الحالي كان أمر رحيله لا مفر منه بالفعل، حتى أن والده اعترف في عام 2018 بوجود اتصالات مع ريال مدريد. قال حينها: «الكل يعرف عن اهتمام ريال مدريد بابني». فهذه المصلحة متبادلة، وهي الآن الفرصة المناسبة.

وتعد رغبة ريال مدريد في التعاقد مع الابا كحل بديل وورقة ضغط علي سرجيو راموس الذي يريد زيادة عقدة والتجديد لموسمين إضافيين و هذ يعد ضد سياسات النادي الملكي الذي يقوم بالتجديد للاعبين الذين تخطوا الثلاثين عاما موسم بموسم.

و في نفس السياق تلقي راموس عرضا مغريا من باريس سان جيرمان لمدة ثلاث سنوات وراتبًا سنويًا بقيمة 20 مليون يورو.

وكشفت صحيفة الأس الأسبانية عن رغبة نادي ريال مدريد في ضم اللاعب النمساوي ديفيد الابا نجم بايرن ميونخ ليكون بديلا للقائد سرجيو راموس في حالة تعثر المفاوضات بينه وبين إدارة ريال مدريد و رحيلة بنهاية الموسم الحالي