خلال الشتاء.. أنواع مفاجئة لك من الأطعمة تعزز مناعتك

القرع

يعد القرع من الخضراوات الشهيرة، وخاصة في فصل الشتاء، ويجب تضمينها في نظامك الغذائي، وفقًا للأيورفيدا ، كما ان القرع له خصائص كبدية ومضادة للالتهابات وملين وخافض للحرارة، يمنع تلف الكبد والأمراض الالتهابية (البرد والسعال) ويساعد في تقليل الحمى.



