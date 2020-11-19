خلال الشتاء.. أنواع مفاجئة لك من الأطعمة تعزز مناعتك

مع حلول موسم الرياح الموسمية والامطار ، من المهم جدًا الاهتمام بأنظمتنا الغذائية، وخاصة في فصل الشتاء، تكون فرص الإصابة بالعدوى الميكروبية عالية لأن الطقس يتسبب فى النمو السريع للميكروبات المنقولة بالغذاء.
اقرأ ايضًا | لمرضى السكر وضعف المناعة.. 3 بدائل صحية للحلويات
هناك العديد من أنواع الخضروات الأخرى لتناولها خلال موسم الرياح الموسمية، تعتبر صحية وتبقي جميع الالتهابات الموسمية في مكانها، وكشفًا لما قدمه موقع "boldsky" إليكم ابرز الخضراوات الواجب تناولها خلال فصل الشتاء.
المشروم
المشروم منخفض في السعرات الحرارية وله خصائص عالية مضادة للجراثيم وتعزيز جهاز المناعة، تساعد مركباتها النشطة بيولوجيًا في تعزيز صحة الإنسان. يمكن تناول عيش الغراب أثناء الرياح الموسمية بعد الغسيل والطبخ المناسبين.
الفجل
الفجل من الخضروات الجذرية ذات الفوائد المتعددة، يستخدم على نطاق واسع في علاج اضطرابات المعدة والتهاب الكبد والقرحة والتهابات أخرى، تساعد البوليفينول والأيزوثيوسيانات في الخضار على تحسين أداء الجهاز المناعي خلال موسم الرياح الموسمية، خصائص الفجل المضادة للالتهابات تمنع التهاب أعضاء الجهاز التنفسي بسبب البرد والحمى.
الشمندر
الشمندر الخضار المعزز للصحة والوقاية من الأمراض في موسم الأمطار، يتم امتصاص المركبات النشطة في جذر الشمندر جيدًا بواسطة الخلايا المعوية، جذر الشمندر فعال للغاية في الحفاظ على ميكروبيوم الأمعاء وتأثيراته المضادة للميكروبات تمنع نمو البكتيريا الضارة.
القرع
يعد القرع من الخضراوات الشهيرة، وخاصة في فصل الشتاء، ويجب تضمينها في نظامك الغذائي، وفقًا للأيورفيدا ، كما ان القرع له خصائص كبدية ومضادة للالتهابات وملين وخافض للحرارة، يمنع تلف الكبد والأمراض الالتهابية (البرد والسعال) ويساعد في تقليل الحمى.
- البرتقال
البرتقال مليء بالكالسيوم والفيتامينات ج والألياف والبروتينات ،تساعد هذه العناصر الغذائية في النمو السليم لعظام الطفل وتساعد أيضًا على الهضم.
- التوت
يحتوي التوت على نشاط مضاد لمرض السكري ومضاد لفرط شحميات الدم مما يساعد على منع خطر الإصابة بالسكري وتصلب الشرايين .
- كيوي
الكيوي فاكهة غنية بالكالسيوم وخالية من الكوليسترول والسكر والدهون المنخفضة، الثمرة غنية بفيتامين ج ، لذلك من الأفضل تناولها، ويساعد الكيوي في الوقاية من مشاكل الجهاز الهضمي ومرض السكري والقلب.