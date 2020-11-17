أستاذ المناعة في مستشفى بـ نيوجيرسي: لقاحا موديرنا وفايزر قريبان جدا لبعضهما في النتائج.. فيديو

قال الدكتور عبد الهادي خضر، أستاذ أمراض الباطنة والمناعة بمستشفي روبرت وود جونسون الجامعي بنيوجيرسي، إن فاعلية لقاحي موديرنا وفايزر متقاربة جدا، مشيرا إلى أن نتائجهما ناجحة بنسبة تفوق ال ٩٠٪.





وأضاف «خضر» خلال تصريحات تليفزيونية لقناة "إم بي سي مصر" الفضائية، أن نجاح اللقاحين بشكل كبير؛ شئ يدعو للاطمئنان والارتياح للأطباء والعالم أجمع.





وأعلنت شركة "موديرنا"، الاثنين، في بيان، أن لقاحها المضاد لفيروس كورونا "أظهر فعاليته الأساسية بنسبة 94.5 بالمئة".





وذكر البيان أن لقاحها لكورونا "حقق فعاليته الأساسية، وذلك بعد التحليل المؤقت والأولي لنتائج المرحلة الثالثة من الاختبارات"، مضيفة أن فعاليته بلغت 94.5 بالمئة.





ونوهت في بيانها أن النتائج الأولية استندت إلى 95 حالة متنوعة ومختلفة (من أصل لاتيني وأمريكي وأفريقي وآسيوي)، مضيفا أنه لم يتم الإبلاغ عن أي مخاوف تتعلق بالسلامة.





وقالت: "نظرا لتراكم نتائج المزيد من الحالات التي تؤدي إلى التحليل النهائي، تتوقع الشركة أن يتغير تقدير نسبة فعالية اللقاح".





وأشارت الشركة إلى أنها تعتزم تقديم طلب الحصول على ترخيص "الاستخدام الطارئ" خلال الأسابيع القليلة المقبلة.



