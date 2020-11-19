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رياضة

عصام عبدالفتاح يشرح للاعبي منتخب الشباب تعديلات قوانين التحكيم الجديدة

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 10:37 م
عصام عبدالفتاح
عصام عبدالفتاح
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يسرى غازى
عقد المحاضر الدولي عصام عبدالفتاح، مسئول التطوير فى لجنة حكام شمال إفريقيا بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"  جلسة مع لاعبي منتخب الشباب، لشرح تعديلات قوانين التحكيم الجديدة للعام الحالي قبل مغادرتهم لتونس للمشاركة في بطولة شمال إفريقيا، المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021 بموريتانيا.

ومن المنتظر أن يعقد عبدالفتاح جلسة أخرى باللاعبين، قبل السفر إلى تونس للغرض نفسه، قبل خوض فعاليات البطولة.

ويستعد شباب الفراعنة، لمواجهة فريق منتخب السويس وديًا غدًا،الجمعة، على ملعب السويس، ضمن الاستعدادات للمشاركة في بطولة شمال إفريقيا.

وواصل منتخب مصر للشباب بقيادة ربيع ياسين تدريباته استعدادا للمشاركة في بطولة شمال إفريقيا في تونس والمؤهلة لأمم إفريقيا المقرر إقامتها في موريتانيا مطلع العام المقبل واتفق الجهاز الفني لمنتخب للشباب دون 20 عاما، على إقامة مباراة ودية أمام فريق منتخب السويس غدا الجمعة في تمام الثالثة مساء على إستاد السويس، ضمن الاستعداد لبطولة شمال أفريقيا بتونس المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية المقرر إقامتها بموريتانيا 2021.

ويحاول عادل محفوظ المدير الإداري للمنتخب الاتفاق على آخر ثلاث تجارب ودية أيام 28 نوفمبر والرابع والثامن من ديسمبر قبل السفر إلى تونس في الثاني عشر من ديسمبر.

ويواصل الخماسي المصاب محمد شحاتة وحازم هاني ومحمود جهاد وعبد الرحمن عشري ومؤمن عوض إجراء جلسات تأهيلية تمهيدا للمشاركة في المباريات الودية المقبلة قبل الاستقرار على قائمة الفريق النهائية المقرر إرسالها نهاية الشهر الجاري للجنة المنظمة لاتحاد شمال إفريقيا.

وخضع لاعبو منتخب الشباب تحت 20 عاما، لمجموعة من القياسات، أمس الثلاثاء، استعدادا لخوض فعاليات بطولة شمال إفريقيا، المقرر لها الشهر المقبل في تونس، والمؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بموريتانيا وحرص الجهاز الفني للفريق بقيادة رييع ياسين المدير الفني، على إجراء اللاعبين لقياسات الوزن ومستوى الدهون، للوقوف على مدى جاهزيتهم، استعدادا لخوض البطولة.

وافق ربيع ياسين، المدير الفني لمنتخب الشباب، تحت 20 عامًا، على خروج الثنائي إبراهيم عادل الملقب ب"ديبالا" ومحمود صابر عبد المحسن، لاعبي فريق بيراميدز من معسكر شباب الفراعنة، للمشاركة في مران بيراميذز، اليوم، الأربعاء، على أن ينضموا لمعسكر المنتخب غدا.

وأبلغ عادل محفوظ المدير الإداري لمنتخب الشباب، ربيع ياسين، بيراميدز لضم الثنائي لمران الفريق، ومنح مدرب شباب الفراعنة، الثنائي الضوء الأخضر بالانضمام لمران فريقهما اليوم، على أن يعودا لمعسكر المنتخب غدا.
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