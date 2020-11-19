أرض الميعاد تحطم الرقم القياسي .. أوباما في مذكراته: ترامب لم يفاجئني برد فعله

أكد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما عدم استغرابه أو مفاجأته بـ رفض الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب إجراء انتقال سلمي، حسب تصريحاته التي نقلتها صحيفة "الباييس" الإسبانية.
وقال أوباما، إنه لم يتوقع فوز ترامب في 2016، ولكنه ما حدث، الا أنه لم يتوقع أيضا أن يستمر أكثر من 4 سنوات.
وأضاف اوباما في تصريحاته للصحيفة الاسبانية، قائلا "لم أكن أتوقع انتخاب دونالد ترامب، ما كنت أتوقعه، مع ذلك، هو أنه إذا تم انتخابه، فستكون لفترة ولاية واحدة، وبعدها قد يرفض التنازل وسيواصل إصدار تحديات قانونية في جميع أنحاء البلاد".
وكانت المقابلة التي اجرتها الصحيفة الاسبانية مع الرئيس الامريكي الاسبق، تهدف إلى الترويج لمذكراته
وقال أوباما في المقابلة "يؤسفني أن أقول إنه بنهاية رئاسة دونالد ترامب، لم أتفاجأ من أنه يتصرف بالطريقة التي يتصرف بها"
ويمضي أوباما قائلا إن "انتخابات 2020 سلطت الضوء على الانقسامات في المجتمع الأمريكي" مضيفًا أن "ترامب ساعد في المساهمة في الانقسام" وفقًا لمجلة نيوزويك نقلا عن الصحيفة الاسبانية.
وتابع أوباما وهو يفكر في كيفية اعتقاده أن الولايات المتحدة قد تغيرت خلال رئاسة ترامب: "ليس هناك شك في أن بعض الأضرار الكبيرة قد حدثت هنا في كل من الولايات المتحدة وحول العالم".
وحققت مذكرات اوباما "أرض الميعاد" ما يقرب من 890.000 نسخة في الولايات المتحدة وكندا في أول 24 ساعة من إصدارها - وهو رقم قياسي للناشر بينجواين راندوم هاوس.
ومن المتوقع أن تصبح المذكرات الرئاسية الأكثر مبيعًا في التاريخ، إلى حد بعيد.
وقال ديفيد دريك، الناشر لمذكرات أوباما، في بيان: "نحن مسرورون بمبيعات اليوم الأول" مضيفا "إنها تعكس الحماس الواسع الذي يشعر به القراء لكتاب الرئيس أوباما المرتقب للغاية والمكتوب بشكل غير عادي".
وتابع "إننا نشهد أداءً قويًا عبر جميع القنوات، لكن المكتبات المستقلة، على وجه الخصوص، تبلغ عن مبيعات غير مسبوقة في اليوم الأول، لقد كنا قلقين بشأن بقائنا خلال الوباء، وآمل أن يحدث هذا الكتاب فرقًا ذا مغزى"
وتفوقت مبيعات كتاب الرئيس الرابع والأربعين على مبيعات كتاب مذكرات السيدة الأولى السابقة ميشيل أوباما لعام 2018، والتي باعت ما يقرب من 725000 نسخة في أمريكا الشمالية في اليوم الأول، وتجاوز كتابها 10 ملايين نسخة بيعت في جميع أنحاء العالم، ولا يزال شائعًا جدًا لدرجة أن الناشر لم ينتج بعد نسخة ورقية من الكتاب.
ويتصدر كتاب الرئيس السابق حاليًا قائمة الكتب الأسبوعية الأكثر مبيعًا في أمازون وعلى موقع Barnes u0026 Noble الإلكتروني اعتبارًا من صباح اليوم الخميس.
وقال الناشر أيضًا إن المبيعات تمثل "أكبر إجمالي مبيعات في اليوم الأول لأي كتاب نشرته الشركة على الإطلاق" ، وفقًا لـ سي إن إن.
وبالمقارنة، تجاوزت كتب الرئيسين السابقين بيل كلينتون وجورج دبليو بوش 500 ألف نسخة بيعت في اليوم الأول في أمريكا الشمالية.
وبيع كتاب كلينتون، الذي صدر بعنوان "حياتي" حوالي 400000 نسخة، بينما باعت "نقاط قرار" لـ بوش حوالي 220.000 نسخة.
وحتى الآن، بيعت كل مذكراتهم ما بين 3.5 مليون و4 ملايين نسخة.
أما "أرض الميعاد" هي الجزء الأول من جزئين مخططين، ولم يتم تحديد تاريخ إصدار المجلد الثاني.