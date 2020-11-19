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فن

قولني كلام لـ تامر حسني تحصد 9.5 مليون مشاهدة.. فيديو

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 11:43 م
تامر حسني - قولني
تامر حسني - قولني كلام
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سعيد فراج
حققت أغنية  «قولني كلام» للفنان تامر حسني، نجاحا كبيرًا منذ طرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات، إذ حصدت الأغنية 9 ملايين و565 ألف مشاهدة، حتى الآن.

وتقول كلمات أغنية «قولني كلام» لـ تامر حسني: «قولّني كَلام أول مره اقوله  .. مابقتش انام الليل بطوله أنا روحي فيه و مَقدرش اخبي وهداري ليه قولت اللي في قلبي  .. عقلي مني طار أول ما قابلته ده اللي خَد بتار كُل اللي شَغلته .. هو ده يا ناس خلاص حبيبي واعمل ايه هويت يعني مش بأيدي .. قبل منه لا محدش فَرقلي أتقابلت بيه قوام قلبي راقلي قَلي هو ده لقيت حُب عُمري ياما استنيناه كان فين من بَدري .. ياعيني عَليه يا سيدي عَلّي عَلّي  .. عَلّي  شَدني وبقى شَمسي قمري أنا كُنت فين أنا قبل أما اقبلو ده لو يتمنى ايه حالًا يتجابله».

أغنية «مبطلناش إحساس» لـ تامر حسني، كلمات: محمد القاياتي، ألحان: محمد حمزة، توزيع: أمين نبيل ميكس: هاني محروس، ماستر: جلال حمداوي، ومدير إنتاج: هاني صليب. 

الأغنية من ألبوم تامر حسني الجديد، الذي يحمل اسم «خليك فولاذي» والتي طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، البوستر الدعائي الأول له قبل أيام. 

من جهة أخرى، حقق كليب «اختراع» لـ الفنان تامر حسني، والفنان محمود العسيلي، أكثر من 24 مليونًا و100 ألف مشاهدة بعد طرحه على القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، يوم 28 أغسطس.

وعلى الجانب الاخر علق الإعلامي سيد على، على الأزمة الأخيرة بين تامر حسنى وزوجته بسمة بوسيل، وقال إن هذه الأزمة منتشرة بشكل لا يعلم أحد الهدف منه.

وقال الناقد الفنى طارق الشناوي، إن الزواج والطلاق فى فترة من الزمان كان وسيلة للدعاية، موضحًا أن أنور وجدى هو ابتدع ذلك.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " حضرة المواطن" المذاع على قناة الحدث اليوم، أنه فى فيلم ليلي بنت الفقراء  عام 46 ظهرت شائعات حب بين أنور وجدى وليلى مراد.

ولفت إلى أن أنور وجدى طالب ليلي مراد بالنفى فى الجرائد، وبالفعل قامت بذلك، وبعد ذلك دعا جميع الصحفيين وقام بعقد زواجه عليها بعد الشائعة.

 ودشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، هاشتاج #بسمة_بوسيل ؛  وذلك بعد عودتها الي زوجها تامر حسني، بسبب تغريدة رومانسية للفنان .
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