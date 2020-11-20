لو سوقك وقف بسبب كورونا.. احصل على قرض يصل إلى مليون جنيه

- حسن السمعة والجدية.

ثالثا: ضامن شخصي حسن السمعة

رابعًا: المكتب الإقليمي لجهاز تنمية المشروعات

الاتصال على الخط الساخن رقم 16733 لمعرفة عنوان المكتب الإقليمي للصندوق الاجتماعي في محافظة المستفيد والتوجه إليه، لمناقشة المسئولين حول فكرة المشروع الحصول على استشارات فنية و استرشادية ودراسات جدوى خاصة بالمشروع.

خامسًا: الدورة المستندية

بعد الاتفاق مع المسئولين في المكتب الإقليمي للجهاز على دراسة الجدوى، يتيح الجهاز لصاحب المشروع منظومة الشباك الواحد لاستخراج السجل التجاري والبطاقة الضريبية من خلال المكتب واستكمال المستندات المطلوبة لتنفيذ المشروع، بالإضافة إلى التمويل المطلوب.

سياق اخر.. قال طارق شاش، نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، إن إطلاق مصر منصة صوت 50 مليون امرأة أفريقية بالتعاون مع الكوميسا، تستهدف 50 مليون امرأة افريقية نستطيع من خلالها تبادل الخبرات، لافتًا إلى أن الجهاز منوط به ادارة المحتوى المصري على المنصة والتى تشارك بها 38 دولة.





وأضاف نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، خلال إطلاق منصة صوت 50 مليون امرأة أفريقية، أنه تم إطلاق جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغيرة بالتعاون مع مجموعة السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا "الكوميسا" منصة "صوت خمسين مليون امرأة افريقية"، بمصر فى إطار تعزيز التعاون بين مصر ودول القارة الإفريقية، فى مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية.





وتابع أن المنصة ستعمل على زيادة التبادل التجارى، وفتح أسواق جديدة خاصة أمام منتجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، منوها بأنها تعد تتويجا لجهود الجهاز فى التنسيق، مع مختلف المنظمات والمؤسسات الرائدة فى مجال التنمية الشاملة وتمكين المرأة بالدول الافريقية، وأهمها البنك الإفريقى للتنمية الذى يعتبر من أكبر وأهم الجهات الشريكة والمانحة، حيث مول الكثير من الاتفاقيات والبرامج والمشروعات التنموية الكبيرة التى نفذها الجهاز فى معظم محافظات الجمهورية منذ بداية إنشائه، وحتى الآن، كما أن جهاز تنمية المشروعات سيكون مسئولا عن إدارة المحتوى والمعلومات الخاصة بمصر على هذه المنصة.



