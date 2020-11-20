سعر الدولار اليوم الجمعة 20 نوفمبر 2020

استقر سعر الدولار في البنوك خلال تعاملات اليوم الجمعة الموافق 20-11-2020، مسجلًا 15.58 جنيه للشراء و 15.68 جنيه لدى البنك المركزي المصري.

وسجّل أدنى سعر لـ الدولار بالبنك التجاري الدولي 15.57 جنيه للشراء و15.67 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنوك "الإسكندرية، كريدي أجريكول، المصرف المتحد" نحو 15.58 جنيه للشراء و15.68 جنيه للبيع.

وسجّل سعر الدولار ببنوك "الأهلي الكويتي، التعمير والإسكان، مصر إيران للتنمية، سايب، الأهلي اليوناني، المصري الخليجي، عودة" 15.59 جنيه للشراء و15.69 جنيه للبيع.

وبلغ أعلى سعر لـ الدولار ببنك العربي الافريقي الدولي 15.65 جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيع.

كان الدولار انخفض عالميا وصعد اليورو والجنيه الإسترليني في مستهل تداولات الأسبوع وسط حالة من التفاؤل في أوساط المستثمرين بعد بيانات قوية من آسيا وآمال بالتوصل إلى لقاح ناجع للوقاية من فيروس كورونا كوفيد-19.





ورغم المخاوف من تجدد الإصابات العالمية بالفيروس، فى ظل المستثمرين المتفائلين بلقاح سينقذ الاقتصاد العالمي، مما ساهم في صعود أسواق الأسهم في أنحاء العالم وتعافي العملات عالية المخاطر.





وتشجع المستثمرون على المخاطرة في ضوء دلائل على أن بريطانيا والاتحاد الأوروبي قد يحرزان تقدما في المفاوضات الخاصة باتفاق تجاره بعد انسحاب لندن من الاتحاد. ونزل مؤشر الدولار 0.2% إلى 92.573.





وزاد اليورو 0.3% إلى أعلى مستوى في أسبوع عند 1.1868 دولار بينما حققت العملات الحساسة للمعنويات العالمية مكاسبة قوية.



