مصرع وإصابة 17 شخصا في تصادم ميكروباص بنقل بالمنيا والمحافظ يتفقد موقع الحادث .. صور

لقي 12 شخصا مصرعهم، وأصيب 5، نتيجة وقوع حادث تصادم بين سياره أجره ميكروباص ونقل ثقيل، بالوصلة التي تربط بين الطريق الزراعي مصر أسوان والصحراوي الشرقي، بالقرب من قرية بني حسن التابعة لمركز أبوقرقاص في جنوب محافظة المنيا.





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تلقي اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم بوصلة طريق بني حسن المؤديه للصحراوي الشرقي بزمام مركز أبوقرقاص، وانتقلت علي التو 7 سيارات إسعاف ورجال البحث الجنائي وتبين وفاة 12 شخصا جراء الحادث.





وقد جري نقل 5 جثث لمشرحة مستشفي المنيا العام، 2 لملوي العام، 2 لديرمواس العام، 2 لمستشفي حميات المنيا، وجثه واحده لمستشفي اليوم الواحد بسمالوط.





كما تم نقل 5 مصابين إلي مستشفي المنيا العام لتلقي الاسعافات الأوليه اللازمه، وبينهم مصاب واحد في حاله حرجه.





وقد انتقلت قيادات مديرية أمن المنيا للوقوف علي أسباب الحادث وتداعياته والعمل علي تسير الحركة المروريه بالطريق، وجاري العرض علي النيابة العامة للتحقيق والتصرف.





وتفقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا موقع حادث تصادم ميكروباص مع سيارة نقل ثقيل عند وصلة بني حسن بأبوقرقاص التي تربط الطريق الصحراوي الشرقي القديم بطريق الجيش ، وذلك بحضور الدكتور محمد محمود ابوزيد نائب المحافظ والعقيد محمد صلاح رئيس مدينه المنيا والعميد أسامة غريب مدير المرور، واسفر الحادث عن وفاة 12 واصابة 5 اخرين كما زار المحافظ المصابين بمستشفي التامين الصحي



