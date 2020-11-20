البدري: أحمد فتوح أبرز مكاسب المرحلة .. كريم فؤاد قد يكون حلا لإنهاء أزمة الظهير الأيمن

قال حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر الأول إن أحمد فتوح، لاعب نادي الزمالك الشاب، هو أبرز مكاسب المرحلة الماضية.

وأكد حسام البدري في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "منتخب مصر لا يعاني من مركز الظهير الأيسر ولكن أحمد فتوح مكسب كبير".

وتابع: "نعاني من مركز الظهير الأيمن ونتمنى ظهور لاعبين قادرين على الإنضمام إلى المنتخب ، كريم فؤاد لاعب واعد وقد يكون حلا لإنهاء ازمة الجبهة اليمني في المنتخب".

وقد أشاد طارق السيد، نجم الزمالك السابق، بالمستوى الذي قدمه أحمد فتوح ‏الظهير الأيسر للنادي الأبيض، خلال فترة اعارته لسموحة.‏

وقال السيد في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع طارق يحيي على شاشة ‏قناة الزمالك:"فتوح ظهر بشكل مغاير تمامًا لما كان عليه في الزمالك ‏واكتسب المزيد من الخبرات".‏

وأنهى حديثه:"فتوح اتقرص ودنه بالاعارة وفاق لنفسه وأظهر مستواه ‏الحقيقي في الموسم الماضي".‏

كشف طارق السيد، نجم الزمالك السابق، عن وجود عدة عروض ‏احترافية لأحمد فتوح، العائد مجددًا لصفوف الزمالك عقب انتهاء اعارته ‏لسموحة.‏

وقال السيد في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي عبر ‏شاشة قناة الزمالك:" لدي معلومة أن فتوح لن يستمر طويلًا مع الزمالك ‏واللاعب يمتلك عروضًا للاحتراف من البرتغال".‏

وشدد السيد على القدرات الفنية التي تؤهل فتوح للتألق في حالة ‏الاحتراف.‏





وحقق المنتخب المصري فوزًا كبيرًا على حساب توجو بأرضها، بثلاثة أهداف لواحد، مساء الثلاثاء الماضي، في إطار مباريات الجولة الرابعة من المجموعة السابعة لتصفيات كأس أمم أفريقيا.





الهدف الأول للمنتخب المصري جاء عن طريق محمد مجدي "أفشة" بعد مرور 18 دقيقة من الشوط الأول، بعدما تلاعب بالدفاع قبل أن يصوب كرة أرضية في الشباك.





ثاني الأهداف سجله محمد شريف في أول ظهور دولي له مع منتخب مصر، بعد مرور 32 دقيقة من المواجهة، بعدما تلقى تمريرة طولية من الحارس محمد الشناوي لتمر من الدفاع ويسددها اللاعب في الشباك.





وفي الدقيقة 52، نجح محمود حسن "تريزيجيه" في تسجيل الهدف الثالث بعد تمريرة عالية من كرة ثابتة نفذها أيمن أشرف من وسط الملعب، لينفرد لاعب أستون فيلا بالمرمى قبل أن يصوب الكرة في الزاوية اليسرى.





ونجح منتخب توجو في تسجيل هدفًا شرفيًا في الدقيقة 90+3 بعد غفلة من الدفاع المصري، ليحل نيا فيدجي على الكرة داخل منطقة الجزاء قبل أن يصوبها أرضية.





ورفع منتخب مصر رصيده إلى النقطة الثامنة في صدارة ترتيب المجموعة بفارق الأهداف عن جزر القمر، ثم كينيا بثلاث نقاط في المركز الثالث، وأخيرًا توجو بنقطة واحدة.



