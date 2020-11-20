أسوان يضم عمر رضوان حارس الجونة رسميًا على سبيل الإعارة

نجح مسئولو مجلس إدارة نادي أسوان برئاسة اللواء أحمد سليمان رئيس النادي فى إتمام التعاقد مع عمر رضوان حارس الجونة والأهلي السابق لمدة موسم علي سبيل الإعارة ، لتدعيم صفوف الفريق بالموسم الجديد بالدورى الممتاز .





ووقع عمر رضوان علي عقود انضمامه لصفوف أسوان لمدة موسما علي سبيل الإعارة في حضور سامى الشيشينى المدير الفنى للفريق ومحمود سمكه إدارى الفريق ،ومصطفي أمين المشرف علي فريق الكرة .





يذكر أن مسئولي مجلس إدارة نادي أسوان تعاقدوا مع العديد من اللاعبين المميزين أبرزهم : -محمد العشرى مدافع طنطا -محمد إبراهيم الشهير "بسوستة"، لاعب الوسط المدافع لنادى المقاولون العرب -طه عادل مدافع نادي مصر -أحمد أيمن ظهير نادي النجوم علي سبيل الإعارة لمدة عام -تجديد تعاقد مهاجم الفريق أحمد عبد الظاهر -خالد وليد حارس مرمى وادي دجلة -أحمد سعيد أوكا لاعب وسط مهاجم فريق طنطا -أحمد سالم صافى لاعب نادي طنطا -محمد رجب قلب دفاع إنبي -عبدالوهاب إسماعيل ظهير أيسر المقاولون -خالد بسيونى وسط مدافع إنبي -أحمد خالد وسط مهاجم إنبي -عمرو ناصر مهاجم إنبي -عمر يوسف لاعب بالدرجة الأولى بالبرتغال -محمد أسامة لاعب وسط مهاجم فريق حرس الحدود -أحمد دحروج ظهير أيسر بترول أسيوط .





ويسعى سامى الشيشينى ، المدير الفني لأسوان، للتعاقد مع لاعبين خبرة من أجل الإستعداد للدورى في الموسم الجديد وعدم العودة سريعا لدورى المظاليم، في ظل المنافسة القوية التي سيشهدها الدوري العام المقبل.





وكان سامى الشيشينى المدير الفنى للفريق قد قرر خوض ثلاث مباريات ودية خلال معسكر الفريق بالمركز الأوليمبي طبقا لرؤية الجهاز الفنى للإطمئنان علي جاهزية الصفقات الجديدة المنضمة حديثا لصفوف الفريق .





كما قرر خوض المواجهة الودية الأولي أمام فريق النجوم ،والمواجهة الثانية أمام فريق الجونة ،علي أن يختتم الفريق المواجهات أمام الإنتاج الحربي يوم الأثنين 23 نوفمبر . جدير بالذكر أن مجلس إدارة نادى أسوان برئاسة اللواء أحمد سليمان، وجه الشكر للمدير الفنى السابق أحمد كشرى، وقرر اختيار سامى الشيشينى مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم بالموسم الجديد 2021-2020.





وكان قد أعلن مسئولو مجلس إدارة نادي أسوان برئاسة اللواء أحمد سليمان عن تشكيل الجهاز الفنى والإدارى والطبى للفريق الأول لكرة القدم لموسم 2021-2020.



