في عيد ميلاد هند صبري .. تعرف على عمرها الحقيقي

تحتفل النجمة هند صبري اليوم الجمعة بعيد ميلادها ال٤١ فهي من مواليد 19 نوفمبر 1979.

تزوجت هند صبري من رجل الأعمال المصري أحمد الشريف ورزقت منه بولدين.

صرحت هند صبري في أحد اللقاءات التليفزيونية بأن زوجها رجل الأعمال المصري أحمد الشريف لا يتعمد عدم الظهور معها في المناسبات العامة والفنية المختلفة، ولكنه لا يحب عالم الأضواء، ويفضل التركيز على أعماله الاقتصادية.





لكن بشكل استثنائي ونادر ظهر زوج هند صبري مع زوجته على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة السينمائي 2019 وقامت الفنانة بطبع قبلة رقيقة على خده أمام الكاميرات.



ومن المعروف أن هند كانت قد ارتبطت بخطبتين من قبل، ولكنهما لم يستمرا لفترة طويلة، الأولى كانت من الفنان السوري باسل الخياط، والثانية من المؤلف المصري محمد حفظي .





علقت الفنانة هند صبري على المسلسل المصري "ما وراء الطبيعة"، الذى عرضت اولى حلقاته، أمس، على منصة نتفليكس للاعمال الفنية.

وكتبت هند صبري عبر حسابها على تويتر "‏‎#ما_وراء_الطبيعة عمل مشرف بكل المقاييس.. شكرا على رفع سقف التوقعات. برافو لكل صناع العمل ".

وأعلنت شركة نتفليكس، الرائدة عالميًّا في مجال تقديم خدمة البث الترفيهي، عن إطلاق مسلسل "ما وراء الطبيعة" والذي يعرض فقط على نتفليكس. بدءًا من امس (الخميس) ٥ نوفمبر وبعد طول إنتظار، سيتمكن المشاهدون من مشاهدة عالم ما وراء الطبيعة يعود إلى الحياة ومرافقة د. رفعت إسماعيل - الشخصية المفضلة لدى الكثيرين- خلال رحلة الشك التي يمر بها و يشاركونه مغامراته في عالم ما وراء الطبيعة.



وسيعرض المسلسل مترجمًا إلى أكثر من ٣٢ لغة في ١٩٠ دولة حول العالم. كما سيتم توفير الدبلجة إلى أكثر من ٩ لغات من بينها اللغة الإنجليزية، الإسبانية، الفرنسية، التركية والألمانية وغيرها. وسيكون مسلسل "ما وراء الطبيعة" أول مسلسل أصلي مصري متوفر بالوصف الصوتي باللغة العربية لضعاف البصر والمكفوفين، والوصف النصي باللغة العربية لضعاف السمع.

وتشارك في بطولته رزان الجمال والتي ستلعب دور ماجي، وآية سماحة والتي ستقوم بدور هويدا، وسما إبراهيم والتي تلعب دور رئيفة أخت رفعت إسماعيل والذي يقوم بدوره أحمد أمين ، و من اخراج عمرو سلامة وماجد الأنصاري وإنتاج عمو سلامة ومحمد حفظي.











