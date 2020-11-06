بدلة لافتة.. هند صبري تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير





وظهرت هند صبري ، ببدلة كلاسيكية باللون الأسود، ومرتديه معها قميص باللون الأبيض ويتميز بتفصيلة مميزة من الأكمام.





ومن الناحية الجمالية، اعتمدت هند صبري في المكياج على اللون الأسود للعيون، ووضعت أحمر للشفاه باللون البيج.





كما اختارت تسريحة الكعكة لشعرها الأسود القصير لتتناسب مع ظهورها.





ولم تتكلف بوضع الكثير من الإكسسوارات، واكتفت بوضع ساعة لليد باللون الأسود.