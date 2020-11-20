شوقي غريب: موقف نادي ليفربول يحدد مشاركة محمد صلاح في أولمبياد طوكيو

وفاز المنتخب الأوليمبي ببطولة كأس الأمم الإفريقية والتي أقيمت في مصر ، ليضنت صعوده ومشاركته في أولمبياد طوكيو القادمة.

ويحق لكل منتخب تحت ال 23 عاما أن ينتدب 3 لاعبين كبار دوليين للمشاركة معه خلال بطولة الأولمبياد بطوكيو ، والذي يعد محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي أحد أبرز المرشحين للذهاب مع الفريق من أجل المشاركة وقيادة الفريق إلى أدوار متقدمة .

وتابع: "سنخاطب رسميًا ليفربول بعد شهر مارس المقبل لضم محمد صلاح، أخر مباراة في الأولمبياد ستكون يوم 8 أغسطس وبعدها بـ3 أو 4 أيام سيبدأ الدوري الإنجليزي

وأضاف مدرب المنتخب الأولمبي موضحًا: "إذا نادي ليفربول لم يوافق فلن نضم محمد صلاح في الأولمبياد".

وقال شوقي غريب خلال مداخلة هاتفية ببرنامج اللعيب المذاع على قناة إم بي سي مصر: "لم أتحدث مع محمد صلاح لكي أحصل على موافقته للمشاركة في الأولمبياد، ورغبته أو موافقته مرتبطة بموافقة ناديه ليفربول".

كشف اتحاد الكرة عن ايجابية المسحة الثالثة للثنائي محمد صلاح والنني نجمي المنتخب المصري بعد خضوعهما لاختبار الكشف عن فيروس كورونا مرة أخرى، ىلتستمر إصابتهما وهو ما سيسبب معاناة لفريقيهما في الفترة المقبلة.





كما أعلن اتحاد الكرة في بيانا رسمي سفر محمد صلاح ومحمد النني إلى إنجلترا غدا الجمعة من مطار الغردقة عبر طائرة خاصة مجهزة طبيا بعد التنسيق مع ناديي ليفربول وأرسنال الإنجلزيين.





وجاء بيان اتحاد الكرة كالاتي: " صلاح والنني إلى لندن غدا بطائرة مجهزة طبيا، في اطار التنسيق بين الاتحاد المصري لكرة القدم وناديي ليفربول وأرسنال الانجليزيين تم الاتفاق على سفر كل من محمد صلاح ومحمد النني نجمي المنتخب الوطني المحترفين إلى إنجلترا غدا من مطار الغردقة على متن طائرة خاصة مجهزة طبية على أمل أن تتحول حالتيهما إلى سلبية قريبا والتمكن من العودة إلى مشاركة فريقيهما في مبارياتهما المقبلة".





وتابع البيان: "وكان الاتحاد المصري على تواصل وتنسيق دائمين مع الناديين منذ اصابة كل منهما بفيروس كورونا ، وتم التواصل من خلال الكابتن محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون الاتحاد على المستوى الإداري والدكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب الوطني على المستوى الطبي، فيما أجرى اللاعبان مسحة جديدة لكل منهما اليوم جاءت نتيجتيهما ايجابية".





وذكرت الصحيفة البريطانية، أن محمد صلاح لن يشارك أمام أتلانتا، بعد إيجابية مسحته الثانية، بسبب البروتوكول الإنجليزي، الذي ينص على خضوع اللاعب للعزل الصحي لمدة لا تقل عن 10 أيام.





وأضافت الصحيفة، أن محمد صلاح مهدد أيضا بالغياب عن مواجهة برايتون، المقرر لها 28 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة العاشرة، من مسابقة الدوري الإنجليزي.





ويتصدر محمد صلاح جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الموسم الحالي برصيد 8 أهداف، بالتساوي مع كالفيرت لاعب إيفرتون، وسون نجم توتنهام، وجيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي.





ويعاني ليفربول من إصابات عديدة في صفوفه، حيث يغيب جوميز عن التدريبات بسبب إجرائه جراحه في الركبة مؤخرا، وفان دايك المصاب بقطع في الرباط الصليبي، وأرنولد من إصابة في الكاحل، بينما تحوم الشكوك حول مشاركة روبرتسون الذي يعاني من إصابة عضلية، ويليامز الذي يعاني من إصابة في الفخذ.





وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن عن إيجابية مسحة محمد صلاح للكشف عن فيروس كورونا يوم الجمعة الماضي، ليلحق به النني بعدما أصيب بالفيروس يوم الاثنين الماضي.