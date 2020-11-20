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أخبار البلد

حدث ليلًا .. حادث طعن بـ ألمانيا.. مصرع وإصابة 17 شخصا في تصادم ميكروباص بمحافظة المنيا.. وولاية كاليفورنيا تفرض حظر تجول

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 07:36 ص
حدث ليلا
حدث ليلا
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حمادة خطاب
نشر موقع صدى البلد، عددًا من الأخبار المهمة في مختلف المجالات على الساحتين المحلية والعالمية خلال ساعات الليل الأولى وحتى صباح اليوم الجمعة، الموافق 20 نوفمبر، نرصد أبرزها في السطور التالية:  


حذرت منظمة الصحة العالمية عدم استخدام "ريمديسيفير" لعلاج مصابي كورونا في المستشفيات.

وقالت المنظمة إنه لا  تأثير ملموسا لـ "ريمديسيفير" على معدل الوفيات.


لقي  12 شخصا مصرعهم، وأصيب 5، نتيجة وقوع حادث تصادم بين سياره أجره ميكروباص ونقل ثقيل، بالوصلة التي تربط بين الطريق الزراعي مصر أسوان والصحراوي الشرقي، بالقرب من قرية بني حسن التابعة لمركز أبوقرقاص في جنوب محافظة المنيا.



أفادت وسائل إعلام ألمانية في أنباء عاجلة منذ قليل، بإصابة عدة أشخاص في حادث طعن ببلدة أوبرهاوزن الألمانية واعتقال مشتبه به.


أعلن حاكم ولاية كاليفورنيا الأمريكية، اليوم الجمعة، فرض حظر التجوال كإجراء احترازي ضد تفشي فيروس كورونا.

ومنذ قليل، قال فريق عمل البيت الأبيض لمواجهة فيروس كورونا، إن هناك مصابين كثر لا تظهر عليهم أعراض المرض ويساهمون بانتشار الفيروس.

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