ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الأرصاد: أمطار غزيرة على 16 منطقة بأنحاء الجمهورية اليوم.. تفاصيل

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 08:57 ص
الطقس في مصر
الطقس في مصر
Advertisements
نورهان خفاجي
تشهد الأحوال الجوية، اليوم الجمعة، موجة من عدم الاستقرار في الطقس، حيث متوقع أن يكون هناك سقوط أمطار على عدة مناطق مختلفة بالبلاد، تكون غزيرة رعدية على بعض المناطق ومتوسطة إلى خفيفة على مناطق أخرى، يصاحب ذلك نشاط للرياح.

وتكون أماكن الأمطار المتوقعة اليوم، كالتالي:
- غزيرة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق من السواحل الشمالية (الإسكندرية - مطروح - السلوم - رشيد - بلطيم - دمياط - بورسعيد - العريش - رفح).

- متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من مدن القناة وجنوب سلاسل البحر الأحمر (حلايب  - شلاتين - رأس بناس).

- خفيفة على شمال الصعيد ( الفيوم - بني سيوف - المنيا)، يصاحب ذلك نشاط رياح على السواحل الشمالية والوجه البحري تكون مثيرة للأثرية على شمال الصعيد.

وعن القاهرة الكبرى، من المنتظر أن تشهد اليوم فرص أمطار تكون خفيفة إلى متوسطة يصاحب ذلك نشاط رياح.

وحول درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة - 20 نوفمبر 2020 ، يتراوح متوسط الدرجات، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 23 للعظمى والصغرى 16، السواحل الشمالية 22 للعظمى والصغرى 16، جنوب سيناء 26 للعظمى والصغرى 19، شمال الصعيد 24 للكبرى والصغرى 14، جنوب الصعيد 26 للعظمى والصغرى 15.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن  هناك موجة من عدم الاستقرار في الاحوال الجوية تشهدها البلاد وتكون علي عدد من المناطق ، منذ أمس الخميس، وتستمر لمدة 72 ساعة على أن يكون موعد انتهاءها غدا السبت الموافق 21 نوفمبر، حيث متوقعة أن يستمر سقوط الأمطار على المناطق التالية:
- متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من السواحل الشمالية (الإسكندرية - مطروح - السلوم - رشيد - بلطيم - دمياط - بورسعيد - العريش - رفح).

- متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من الوجه البحري (كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية - الغربية - الشرقية - المنوفية).

- خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من مدن القناة وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر (حلايب - شلاتين - رأس - بناس).

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الأرصاد: أمطار غزيرة على جنوب الصعيد وسيناء غدا.. وطقس مائل للحرارة في القاهرة

الأرصاد: أمطار غزيرة على القاهرة ومناطق بالجمهورية غدا مصحوبة برياح محملة بالأتربة

الأرصاد: شبورة مائية وأمطار خفيفة على عدة مناطق غدا.. والقاهرة تسجل 28 درجة

أبرزها سيناء والصعيد.. سقوط أمطار غزيرة على 5 مناطق بالجمهورية اليوم

الأرصاد: سحب رعدية وأمطار على الوجه البحري والسواحل غدا.. وطقس القاهرة معتدل

بعد تساقط الثلج على المنصورة.. خريطة سقوط الأمطار حتى السبت المقبل

ترشيحاتنا

الدولار بـ15.55 جنيه للشراء.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة 20-11-2020

تعرف على موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب المدارس | تفاصيل

محمد شريف: المنافسة على حجز مكان أساسي في الأهلي صعب

شوقي غريب: موقف نادي ليفربول يحدد مشاركة محمد صلاح في أولمبياد طوكيو

بسعر 188 ألف جنيه.. مواصفات شانجي M50 S في السوق المصري

الكيلو بـ 1200 جنيه .. البطارخ أكلة يعشقها الرجال بشمال سيناء

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنيقة وعصرية.. شاهد أبرز إطلالات هند صبري في عيد ميلادها

دراسة تطمئن كبار السن .. اكتشاف دواء جديد لـ علاج كورونا

احذر .. لا تعد تسخين هذه الأطعمة مرة أخرى