ماريان عازر تلقي الكلمة الافتتاحية في قمة Women Connect الدولية

بدعوة من Wintershall & DEA الألمانية ، قامت الدكتورة ماريان امير عازر عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الشباب والمرأة في البرلمان الدولي للتسامح و السلام بإلقاء الكلمة الافتتاحية في قمة Women Connect الدولية الاولي عبر تقنية الفيديو كونفرنس.





جاء ذلك بحضور العديد من المشاركين حول العالم. دارت الكلمة حول أهمية ادماج المرأة مجال التكنولوجيا و العوائق الني تحول حول ذلك وأهم الطرق للتغلب علي هذه العقبات.





وأضافت عازر ان للشركات دور هام في توفير بيئة مناسبة لتمكين المرأة وتطرقت الي الاحصائيات المختلفة بالنسبة لتمكين المرأة في التكنولوجيا، سواء التي لها علاقة بدور الشركات والمجتمع في التمكين او أسباب عزوف المرأة عن العمل مجال التكنولوجيا.





وأكدت ان للرجل و المرأة دور هام في تمهيد الطريق للمرأة و جعلها تتميز.



