ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

كشف حساب لـ جهود الحكومة في التصدي لفيروس كورونا على مدار الفترة الماضية

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 10:57 ص
فيروس كورونا في مصر
فيروس كورونا في مصر
Advertisements
محمود مطاوع
قدمت الحكومة إلى البرلمان تقريرًا حول الجهود التي قامت بها في سبيل التصدي لانتشار فيروس "كورونا" المستجد، وذلك منذ بدء الإعلان عن ظهوره وحتى المرحلة الراهنة.

قامت وزارة البيئة، وفقا لما تضمنه التقرير، بتوريد وتركيب وحدة مركزية للتخلص من النفايات الطبية بنظام الفرم والتعقيم، وتم تدريب 112 مدربا موزعين على 15 محافظة؛ لتنفيذ البرنامج التدريبي لجميع المنشآت الصحية على مستوى الجمهورية.

وأصدرت وزارة البيئة الاشتراطات والدلائل الإرشادية للتعامل مع المخلفات الطبية والتخلص الآمن منها، وأطلقت تطبيقا إلكترونيا بالتنسيق مع وزارة الاتصالات؛ للإبلاغ عن كميات المخلفات المتولدة بكل منشأة، فضلا عن تنسيقها المستمر مع وزارتي الصحة والسكان، والتعليم العالي والبحث العلمي؛ لتطبيق سياسة الفصل الصحيح داخل المستشفيات للمخلفات الطبية عن المخلفات الصلبة البلدية.

ولفت التقرير إلى أن وزارة التجارة والصناعة قامت بتشكيل لجنة للمرور على المشروعات الانتاجية؛ للتأكد من قيامها بتنفيذ الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد، فضلا عن توفير الحماية اللازمة للعاملين بها، فيما اتخذت وزارة الداخلية إجراءاتها لتأمين نقل الحالات المُصابة من أماكن تواجدها إلى مستشفيات العزل، وكذا تأمين الأطقم الطبية وفرق الاستقصاء التابعة لوزارة الصحة.

وتتضمن التقرير الإشارة إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 606 لسنة 2020 بتاريخ 9 مارس الماضي، بتعليق جميع الفعاليات التي تتطلب تواجد أية تجمعات كبيرة للمواطنين أو التي تتطلب انتقالهم بين المحافظات بتجمعات كبيرة مثل الحفلات الفنية، والاحتفالات الشعبية، والموالد، والمعارض.

وفي سياق متصل، أوضح التقرير أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كان قد أصدر قرارا رقم 719 لسنة 2020، بتخفيض عدد العاملين في المصالح والأجهزة الحكومية ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، كما تمت الإشارة إلى قرار حظر حركة الطيران في جميع المطارات المصرية في 16 مارس الماضي، وكذا إلى قرار تشكيل مجموعة أزمة وتفويضها في اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية التي تتطلبها مستجدات مواجهة فيروس "كورونا"، وذلك في 19 مارس 2020، وفي 21 مارس تم إصدار قرار بتعليق إقامة صلاة الجُمع والجماعات بالمساجد، وكذا جميع الكنائس وإيقاف الخدمات الطقسية والقداسات والأنشطة المتعلقة بها، وغلق قاعات العزاء والمناسبات، كما تمت الإشارة إلى قرار تعليق العمل في المحاكم على مختلف أنواعها ودرجاتها، وتخفيض عدد العاملين بها، وتأجيل كافة جلسات المحاكم، كما تمت الإشارة كذلك إلى الإجراءات التي تم اتخاذها لتعقيم المنشآت الشرطية والسجون.

ولفت التقرير إلى أن كافة الوزارات والجهات والمؤسسات حرصت على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية؛ بهدف الحفاظ على سلامة المواطنين والحد من انتشار الفيروس، وتمثلت هذه الإجراءات في توفير أجهزة قياس الحرارة، وتدبير الاحتياجات اللازمة من مواد التطهير، وتعميم الإرشادات والملصقات داخل المقرات المختلفة للتوعية.

وحول الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لحظر حركة المواطنين والحد من التجمعات، من خلال عدد من القرارات التي تم إصدارها في توقيتات زمنية مختلفة، أشار التقرير إلى أنه تم توجيه وزارة الداخلية نحو التطبيق الصارم لقرارات مجلس الوزراء بشأن حظر حركة المواطنين، مع استثناء الاحتياجات الطارئة، وفي هذا الصدد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أكثر من 334 ألف مواطن اخترقوا قرار الحظر.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

خلال يوم واحد.. ضبط 3722 سائق نقل جماعى لعدم ارتداء الكمامة وتحرير 314 مخالفة لقرارات الغلق

لعدم الالتزام بارتداء الكمامات.. ضبط 5122 سائق نقل جماعي خلال 24 ساعة

الداخلية تحرر 365 مخالفة للمحلات غير المتلزمين بقرار الغلق خلال 24 ساعة

ضبط 5805 سائقي نقل جماعى لعدم الالتزام بارتداء الكمامات خلال 24 ساعة

الداخلية: ضبط 4473 سائق نقل جماعى لعدم الالتزام بارتداء الكمامات خلال 24 ساعة

ضبط 6205 سائقين نقل جماعي لعدم الالتزام بارتداء الكمامات خلال 24 ساعة

ترشيحاتنا

أحمد شوبير: السخرية من أداء كوكا غير مقبولة

بابا الفاتيكان في ورطة بسبب عارضة أزياء ‏برازيلية

منظمة الصحة العالمية توصي بعدم استخدام عقار ريمديسيفير في علاج فيروس كورونا

استبعد الجنوب أفريقي| كاف يحسم هوية حكم نهائي دوري الأبطال

حكم ترك صلاة الجمعة أكثر من مرة.. المفتي السابق يجيب

هدية مميزة من أحفاد أحفادهم.. الملكة إليزابيث وزوجها يحتفلان بعيد زواجهما الـ 73

Advertisements

10 مساء فى الشتاء و11 صيفا .. التنمية المحلية تعلن مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات

بدأت مرحلة الحسم.. عقوبات رادعة لمواجهة انتشار كورونا في مصر

تعرف على موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب المدارس | تفاصيل

محضر وغرامة 4 آلاف جنيه للمخالف.. بدءا من الغد ممنوع دخول المترو والسكة الحديد بدون كمامة

استبعد الجنوب أفريقي| كاف يحسم هوية حكم نهائي دوري الأبطال

نقل صلاح والنني إلى إنجلترا بطائرة خاصة من مطار الغردقة الدولي.. تفاصيل

الأرصاد: أمطار غزيرة على 16 منطقة بأنحاء الجمهورية اليوم.. تفاصيل

أمريكا تسجل 200 ألف إصابة جديدة وأكثر من ألفي حالة وفاة بفيروس كورونا

حالات كورونا داخل الأهلي والزمالك.. 4 إصابات في القطبين قبل نهائي دوري الأبطال

أخبار الرياضة.. شرط جيرالدو للرحيل عن الأهلي .. لاعب الزمالك يعلن خطوبته .. وطائرة مجهزة للنني وصلاح للعودة إلى إنجلترا

في عيد ميلاد عروس النيل .. لبنى عبد العزيز : مسحت البلاط في أمريكا

احذر .. لا تعد تسخين هذه الأطعمة مرة أخرى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان جلد.. دنيا سمير غانم تخطف الأنظار في أحدث ظهور

MG تطرح HS الجديدة كليا فى مصر.. صور

أنيقة وعصرية.. شاهد أبرز إطلالات هند صبري في عيد ميلادها