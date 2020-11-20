بعد إيجابية المسحة الرابعة لـ محمد صلاح .. ماهي أطول فترة يقضيها كورونا بالجسم

مازال يعاني النجم المصري محمد صلاح من وجود فيروس كورونا داخل جسمه وذلك بعدما جاءت نتيجة المسحة الرابعة التي أجراها أمس إيجابية.
لازال فيروس كورونا يحير العلماء و الأطباء في الفترة التي يقضيها في الجسم، ولكن وصلت دراسة جديدة إلى أن المرضى المصابين بفيروس كورونا الجديد يحافظون على العوامل الممرضة في الجهاز التنفسي لمدة تصل إلى 37 يومًا، مما يشير إلى أنهم قد يظلون معديين لعدة أسابيع.
في علامة أخرى على مدى صعوبة احتواء الوباء، اكتشف الأطباء في الصين الحمض النووي الريبي للفيروس في عينات الجهاز التنفسي من الناجين لمدة 20 يومًا بعد إصابتهم بالعدوى، كما كتبوا في مقال نُشر في مجلة لانسيت الطبية.
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أفاد فيي تشو من الأكاديمية الصينية للعلوم الطبية ومؤلفون آخرون أن النتائج لها "آثار مهمة على اتخاذ قرارات عزل المريض والتوجيه حول طول فترة العلاج المضاد للفيروسات".
حاليًا ، فترة العزل الموصي بها بعد التعرض هي 14 يومًا لتجنب انتشار الفيروس، ولكن إذا ظل الأشخاص معديين بعد فترة طويلة من اختفاء أعراضهم ، فقد ينشرون العدوى دون قصد بعد عودتهم من الحجر الصحي.
وبالمقارنة ، قال العلماء الصينيون إن ثلث مرضى السارس فقط ما زالوا يحملون الفيروس في الجهاز التنفسي بعد أربعة أسابيع، درسوا السجلات الطبية والبيانات المختبرية لـ 191 مريضًا من Covid-19 تم علاجهم في مستشفى جينينتان ومستشفى ووهان للرئة ، بما في ذلك 54 ماتوا من العدوى، وفقا لما نشره موقع Bloomberg.
وقد ظهرت إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا، قبل مباراة مصر وتوجو في مصر، عندما أجريت المسحة الطبية للاعبين، وتبين أنها إيجابية، وقبل مباراة العودة في توجو، أجريت مسحة أخرى، تبين من خلالها إصابة محمد النني بالفيروس أيضا.