بعد إيجابية المسحة الرابعة لـ محمد صلاح .. ماهي أطول فترة يقضيها كورونا بالجسم

مازال يعاني النجم المصري محمد صلاح من وجود فيروس كورونا داخل جسمه وذلك بعدما جاءت نتيجة المسحة الرابعة التي أجراها أمس إيجابية.





لازال فيروس كورونا يحير العلماء و الأطباء في الفترة التي يقضيها في الجسم، ولكن وصلت دراسة جديدة إلى أن المرضى المصابين بفيروس كورونا الجديد يحافظون على العوامل الممرضة في الجهاز التنفسي لمدة تصل إلى 37 يومًا، مما يشير إلى أنهم قد يظلون معديين لعدة أسابيع.





في علامة أخرى على مدى صعوبة احتواء الوباء، اكتشف الأطباء في الصين الحمض النووي الريبي للفيروس في عينات الجهاز التنفسي من الناجين لمدة 20 يومًا بعد إصابتهم بالعدوى، كما كتبوا في مقال نُشر في مجلة لانسيت الطبية.





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أفاد فيي تشو من الأكاديمية الصينية للعلوم الطبية ومؤلفون آخرون أن النتائج لها "آثار مهمة على اتخاذ قرارات عزل المريض والتوجيه حول طول فترة العلاج المضاد للفيروسات".





حاليًا ، فترة العزل الموصي بها بعد التعرض هي 14 يومًا لتجنب انتشار الفيروس، ولكن إذا ظل الأشخاص معديين بعد فترة طويلة من اختفاء أعراضهم ، فقد ينشرون العدوى دون قصد بعد عودتهم من الحجر الصحي.





وبالمقارنة ، قال العلماء الصينيون إن ثلث مرضى السارس فقط ما زالوا يحملون الفيروس في الجهاز التنفسي بعد أربعة أسابيع، درسوا السجلات الطبية والبيانات المختبرية لـ 191 مريضًا من Covid-19 تم علاجهم في مستشفى جينينتان ومستشفى ووهان للرئة ، بما في ذلك 54 ماتوا من العدوى، وفقا لما نشره موقع Bloomberg.





وقد ظهرت إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا، قبل مباراة مصر وتوجو في مصر، عندما أجريت المسحة الطبية للاعبين، وتبين أنها إيجابية، وقبل مباراة العودة في توجو، أجريت مسحة أخرى، تبين من خلالها إصابة محمد النني بالفيروس أيضا.





اكتشف العلماء أن أحد الأدوية المستخدمة في علاج التهاب المفاصل يظهر نتائج أولية واعدة لعلاج فيروس كورونا COVID-19 عند كبار السن.

وجد فريق دولي من العلماء أن عقار التهاب المفاصل baricitinib يبشر بالخير لزيادة بقاء كبار السن المصابين بـ COVID-19.

البحث الجديد، الذي ظهر في مجلة Science Advances ، يضع الأساس لتجارب عشوائية ذات شواهد أكبر لتأكيد النتائج الأولية.

وحسب الدراسة، إلى جانب تطوير لقاح فعال وآمن لـ SARS-CoV-2 ، يقوم العلماء أيضًا بتحديد العلاجات المحتملة التي قد تساعد في زيادة فرص البقاء على قيد الحياة للأشخاص الذين يصابون بـ COVID-19.

للقيام بذلك بسرعة ، تحول العلماء إلى الأدوية المتوفرة سابقًا ، متطلعين إلى إعادة توظيفها كعلاجات لـ COVID-19، نظرًا لأن هذه الأدوية حصلت بالفعل على الموافقة على الاستخدام ، فإن العديد من اختبارات السلامة التي ينطوي عليها تطوير دواء جديد ليست مطلوبة.

لتسريع العملية، استخدم العلماء أنظمة الذكاء الاصطناعي (AI) التي يمكنها تحليل هذه الأدوية بسرعة وتحديد ما إذا كان يمكن أن تكون علاجات فعالة لـ COVID-19.

أحد هذه الأدوية التي حددتها برامج الذكاء الاصطناعي في فبراير 2020 كان الباريتينيب، وهو دواء لالتهاب المفاصل الروماتويدي لدى البالغين.

حدد البرنامج هذا الدواء لأنه يحتوي على آليتين محتملتين للعمل. قد يقلل الأول من الالتهاب ، بينما قد يجعل الثاني من الصعب على الفيروس الوصول إلى خلايا الشخص.

منذ هذه النتائج الأولية ، تم استخدام الباريسيتينيب في الإعدادات السريرية لعلاج COVID-19، اعتمد العلماء الذين قاموا بهذه الدراسة على هذه البيانات السريرية الأولية وأجروا اختبارات معملية لتحديد مدى فعالية الدواء كعلاج.



