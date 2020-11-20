بسبب سوء الأحوال الجوية.. إلغاء كافة الأنشطة في نادي سموحة

قرر مجلس ادارة نادي سموحة الغاء كافة التدريبات اليومية نظرًا لسوء الأحوال الجوية التي تشهدها محافظةالاسكندرية.





جاء ذلك بالتنسيق مع كافة الاجهزة الفنية والإدارية بمختلف الألعاب وبالتنسيق مع الأجهزة الفنية والإدارية.





ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة بقيادة أحمد سامي تدريباته اليومية على فترتين بملعب النادي بالإسكندرية ضمن خطة الاستعداد للموسم الجديد.





جاء ذلك من أجل رفع معدل اللياقة البدنية والفنية للاعبين خصوصا عقب إبرام بعض الصفقات الجديدة من أجل المنافسة علي كافة البطولات بداية من الموسم المقبل .









وخاض الفريق الاول لكرة القدم بنادي سموحة العديد من الوديات ضمن استعدادات الفريق للموسم الجديد.













وتم الغاء ودية الفريق أمام الإنتاج الحربي والتي كان مقرر لها اليوم نظرا لسوء الأحوال الجوية.





ومن المفترض ان يحصل الفريق عقب انتهاء المباراة على راحة سلبية لمدة 48 ساعة من أجل العودة لاستئناف التدريبات استعدادا للموسم الجديد .





ويأمل سامي في تصحيح مسار اللاعبين قبل انطلاق الموسم الجديد من أجل المنافسة على كافة البطولات خصوصا عقب إبرام بعض الصفقات التي كان يأمل في تواجدها.







