نقيب المأذونين يقدم نصائح للمقبلين على الزواج قبل كتب الكتاب.. فيديو

قال إسلام عامر، نقيب المأذونين، إن ظاهرة عدم التأكد من صحة وثيقة الزواج وتزوير المستندات زادت خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف "عامر" خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أنه فيما سبق كانت ورقة الزواج من الممكن تزويرها،" موضحا أن المشكلة كانت فى منتحلي صفة المأذون، حيث تم حاليا البدء في معالجة تلك الحالة.
وتابع أن هناك حلاق ينتحل صفة مأذون، مطالبا وزارة الداخلية والأموال العامة والأحوال المدنية بمساندة جميع المأذونين والقضاء على ظاهرة انتشار منتحلي صفتهم.
وأشار إلى أن لكل منطقة مأذون مختص يتم اختياره من قبل وزارة العدل، حيث أنه يعين من قبل المحكمة، لافتا إلى أنه لكل قرية وأى حي في القاهرة أو اى محافظة أخرى لها مأذون مختص من قبل الوزارة.
وأردف أنه تم إتخاذ بعض الإجراءات لمن يرغب فى الزواج، وهى أن ذهاب المواطن للنقابة لمعرفة المأذون الموجود فى منطقته بإتمام عقد زواجه وعرض بطاقة الزوج والزوجة ليتأكد المندوب الموجود فى مكتب النقابة من صحة المستندات، وإعطاء جواب موجه لذلك المأذون بإتمامه.
وتستعد لجنة الشئون التشريعة والدستورية برئاسة المستشار بهاء أبو شقة فى إجتماعها غدا الأحد لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن إصدار قانون إنشاء وتنظيم المأذونات وأعمال المأذونين، ومشروع قانون مقدم من النائب محمد سيد الكومي وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس).