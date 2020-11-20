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حوادث

سقوط تشكيل عصابي تخصص في تزوير المحررات الرسمية بالإسكندرية

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 01:56 م
محررات رسمية
محررات رسمية
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مصطفى الرماح

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط تشكيل عصابي تخصص في تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية واستخدامها فى إدخال الغش والتدليس على الجهات الحكومية .

أكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بغرب الدلتا قيام مالك ستوديو تصوير ، كاتب بمستشفى حكومي، عاطل  له معلومات جنائية مسجلة – مقيمين جميعًا بمحافظة الإسكندرية بتكوين تشكيلًا عصابيًا فيما بينهم تخصص فى تزوير المحررات الرسمية المنسوبة للجهات الحكومية المختلفة وخاصة التقارير الطبية والصحية المنسوب صدورها على خلاف الحقيقة للعديد من المستشفيات الحكومية، وترويجها على عملائهم بنطاق محافظة الإسكندرية والمحافظات المجاورة من راغبي الحصول عليها ممن لديهم موانع قانونية تحول دون حصولهم عليها بالطرق المشروعة واتخاذهم من إستوديو تصوير خاص بالأول كائن بدائرة قسم شرطة محرم بك مقرًا لتزوير المحررات الرسمية مقابل مبالغ مالية .

 عقب تقنين الإجراءات تنسيقًا وقطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم استهداف مقر الأستوديو المُشار إليه وضبط المتهمين جميعا وعثر بحوزتهم على  جهاز حاسب آلى ، طابعة ألوان ، عدد 2 وحدة تخزين "فلاش ميمورى" .

وبفحصهم فنيًا تبين أنهم مُحملين بالعديد من الملفات التي تحوى على العديد من المستندات والأوراق الممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد .. وذلك على النحو التالي " بصمة خاتم شعار الجمهورية المنسوب للعديد من الجهات الحكومية و مجموعة كبيرة من شهادات إتمام الدراسة الثانوية والجامعية المختلفة خالية البيانات ممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد المنسوب لجهات حكومية (معدة للتزوير) ومجموعة كبيرة من التقارير الطبية خالية البيانات منسوبة إلى إحدى المستشفيات الحكومية مثبت بها سلبية تحليل فيروس الكورونا ممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد منسوب لذات الجهة ( معدة للتزوير) ومجموعة كبيرة من الشهادات الصحية بأسماء أشخاص مختلفة منسوبة لإحدى الجهات الحكومية ممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد المنسوب لذات الجهة ومجموعة من شهادات تحاليل طبية خالية البيانات منسوبة لإحدى الجهات الحكومية مثبت بها خلو المريض من الفيروسات ممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد المنسوب لذات الجهة معدة للتزوير ومجموعة كبيرة من التقارير الطبية خالية البيانات منسوب صدورها لإحدى المستشفيات الحكومية ممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد المنسوب لذات الجهة (معدة للتزوير ) و مجموعة كبيرة من كارنيهات إثبات شخصية خالية البيانات منسوبة لمستشفيات حكومية ممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد المنسوب لتلك المستشفيات معدة للتزوير.

وبمواجهة المتهمين المضبوطين أقروا بنشاطهم الإجرامي وقيامهم باصطناع المحررات باستخدام الأجهزة المضبوطة من خلال برامج إلكترونية وترويجها على عملائهم مقابل مبالغ مالية يتحصلون عليها من راغبي التعامل فيها .

 

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