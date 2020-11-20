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أخبار البلد

وفد سوداني رفيع المستوى يشيد بالقاعدة الصناعية المتطورة في الهيئة العربية للتصنيع

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 03:11 م
الهيئة العربية للتصنيع
الهيئة العربية للتصنيع
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كريم الخطيب


أكد  الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أن الهيئة تضع كافة إمكانياتها وخبراتها الفنية والتكنولوجية لتلبية إحتياجات قارتنا الإفريقية  ، مشيرا إلي تنفيذ  توجيهات الرئيس "عبد الفتاح السيسي " لفتح آفاق جديدة من التعاون والتكامل لتحقيق آمال وطموحات شعوبنا الإفريقية.

جاء هذا في إطار زيارة وفد سوداني رفيع المستوي ،وتفقدهم  خطوط الإنتاج والإمكانيات التصنيعية المتطورة ونظم التصنيع الرقمية بعدد من وحدات  العربية للتصنيع ومنها  مصنع الطائرات ومصنع المحركات ومصنع حلوان للصناعات المتطورة ومصنع قادر للصناعات المتطورة .

وأوضح "التراس" أنه تم بحث التعاون مع دولة السودان  الشقيقة والمُشاركة في كافة  مشروعات التنمية الشاملة ،بالإضافة إلى تدريب الكوادر البشرية السودانية بوحدات ومراكز التدريب بالهيئة العربية للتصنيع. 

في هذا الصدد، أكد  نائب رئيس منظومة الصناعات الدفاعية بدولة السودان  حرص بلاده تعزيز علاقات الشراكة والتعاون مع مصر كدولة رائدة بالقارة الإفريقية,مشيدا  بالنهضة التنموية التي تشهدها مصر وخطواتها غير المسبوقة للتحول الرقمي. 

كما أشاد  بالدور الإيجابي للهيئة العربية للتصنيع  في العديد من المشروعات التنموية والإستراتيجية الهامة بالقارة الإفريقية، مشيرا  الي تطلع بلاده  لمشاركة العربية للتصنيع في مشروعات التنمية ومجالات الصناعة المختلفة ومنها الصحة والصناعات الطبية وأدوات التعقيم الوقائية والإتصالات والإلكترونيات والتحول الرقمي والطاقة المتجددة ومحطات تنقية مياه الشرب والصرف الصحي واللمبات الليد ومجال ترشيد المياه والطاقة والصناعات الدفاعية وغيرها من مجالات التنمية.
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