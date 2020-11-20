شاهد.. الاستعدادات لمؤتمر المصرى البورسعيدى للإعلان عن صفقات الموسم الجديد

رصدت صدى البلد الاستعدادات التى اقامها مجلس ادارة النادى المصرى البورسعيدى بأحدى قاعات الفنادق الكبرى في بورسعيد للاعلان عن صفقات الموسم الجديد .

هذا ومن المنتظر ان يعلن مجلس ادارة النادى المصرى بعد قليل فى حضور الكابتن على ماهر المدير الفنى للفريق عن 9 صفقات جديدة للموسم الجديد .

وكشفت عدد من المصادر داخل النادى ان من بين الصفقات الجديدة عدد من الطيور المهاجرة التى عادت مجددا للعب بالنادى بينهم احمد شديد قناوى و جريندو كما من بينهم عدد من الصفقات السوبر .

كان المصرى عقب رفع ايقاف الانتقالات بعد العقوبة التى وقعت عليه العام المنقضى، فتح باب التفاوض و التعاقد مع عدد من اللاعبين لتدعيم صفوف الفريق الاول مع تصعيد عدد من الناشئين وفق رؤية مديره الفنى على ماهر .

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كان على ماهر تولى تدريب الفريق فى وقت عصيب بعد توالى الهزائم واحتلاله مؤخرة الدورى لاول مرة منذ سنوات ونجح بالامكانيات المتاحة وقتها الوصول به الى منتصف الدورى مع انتهاء الموسم الكروى الماضى.