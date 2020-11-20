قرى ديرمواس تتشح بالسواد حزنا على مصرع وإصابة ١٧ شخصا

اتشحت قريتى السوالم وتانوف التابعتين لمركز ديرمواس جنوب المنيا بالسواد حزنا على أبنائها من ضحايا حادث ميكروباص المنيا ، الذى وقع على الطريق الصحراوى الشرقى فى الوصلة بين قري بنى حسن والصحراوى الشرقى والذى راح ضحيته 12 شخص وإصابة ٥ آخرين





حيث شيع أهالى قرية سعيد عمر سعد مؤذن بالمسجد الكبير بالقرية ، وقد شهدت القرية التى اتشحت بالسواد حالة من الحزن الشديد على ضحايا الميكروباص مطالبين بتكثيف الحملات المرورية على الطرق الصحراويه للحد من السرعات الكبيرة





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كما ودعت قرية تانوف بكر عبد الجابر موسى أحد أبناء القرية وسط حالة من الحزن الشديد بين أبناء القرية





كما شيع الأهالي روماني عاطف ملك والذى يبلغ من العمر 20 عاما وكان أحد ركاب الميكروباص وسط حالة من الحزن الشديد بين أهالى القرية









كان اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، قد تلقي إخطارا من عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم بوصلة طريق بني حسن المؤديه للصحراوي الشرقي بزمام مركز أبوقرقاص، وانتقلت علي الفور 7 سيارات إسعاف ورجال البحث الجنائي وتبين وفاة 12 شخص جراء الحادث وإصابة 5 آخرين





تم نقل الجثث والمصابين إلي مستشفي المنيا العام وملوي وديرمواس وجراحات اليوم الواحد لتلقي الاسعافات الأوليه اللازمه، وبينهم مصاب واحد في حاله حرجه.





وقد انتقلت قيادات مديرية أمن المنيا للوقوف علي أسباب الحادث والعمل علي تسير الحركة المروريه بالطريق.





كما انتقل فريق من النيابة العامة إلى مسرح الحادث، وبدأ فى مناقشة المصابين ومناظرة جثث القتلى.. وصرحت النيابة بدفن الجثث وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة ولاتزال التحقيقات مستمرة





وقد تفقد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا موقع الحادث يرافقه نائبه الدكتور محمود ابوزيد وعدد من القيادات التنفيذية





المتوفين هم أحمد محمد عبدالرحيم29 سنة، لا يعمل القاهرة، ومحمد ناجح عبدالرحمن 31 سنة لا يعمل البحر الأحمر، ومحمد سعد محمد خالد 55 سنة عامل دير مواس، ومجهول الاسم والعنوان، وآية أحمد سمير 15 سنه طالبة المرج القاهرة وتم ايداعهم بمشرحة مستشفى المنيا العام.





وتم نقل جثتين إلى مشرحة مستشفى الحميات بالمنيا وهما إبراهيم يعقوب إبراهيم 22 سنة عامل مقيم بدير البرشا بمركز ملوي، وحسام محمد إبراهيم عامل مقيم بدير مواس .





ونقل جثتين إلى مشرحة مستشفى ملوي العام، وهما عز الدين معبدمحمد 20 سنة عامل مقيم بدير مواس، ومجهول الاسم والعنوان.





ونقل جثتين إلى مشرحة مستشفي دير مواس العام وهما بكر عبدالجابر موسي 40 سنة لا يعمل بدير مواس، وروماني عاطف ملك 20 سنة مجند دير مواس.





ونقل جثة واحدة لشخص يدعي طارق عنتر تهامي، 33 سنة لا يعمل مقيم بملوي، إلى مشرحة مستشفى اليوم الواحد بسمالوط.



