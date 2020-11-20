السيطرة على حريق بمساكن الإمام محمد عبده في مدينة دمنهور

سيطرت قوات الحماية المدنية بالبحيرة على حريق شب بمنزل في مساكن الإمام محمد عبده بمنطقة أبو الريش بمدينة دمنهور، دون حدوث إصابات.





وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقع حريق هائق في شقة بمساكن الإمام محمد عبده بمنطقة أبو الريش بمدينة دمنهور.





وانتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث وسيطرت قوات الحماية المدنية على النيران، ومنعت امتدادها إلى باقي العقار دون حدوث إصابات.





وتبين نشوب الحريق إثر ماس كهربائي، وحرر المحضر اللازم بالواقعة تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.





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وفي سياق آخر، أصيب 4 أشخاص، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، اثر حادث انقلاب سيارة ملاكي، اليوم الجمعة، علي الطريق الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى العام لتلقي العلاج اللازم.





وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون.





وعلي الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث لمعاينة الواقعة بالفحص تبين إنقلاب السيارة الملاكي بسبب السرعة الزائدة، أسفر عن إصابة 4 أشخاص هم:- "مصطفي محمود محمد 18 سنة، رمضان محمد احمد 40 سنة، طارق محمد نبيل 40 سنة، احمد مصطفي عبد العاطي 27 سنة"، جميعم مقيمين في القاهرة.





وتم نقل المصابين إلى مستشفى العام لتلقي العلاج اللازم و تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.





وفي حادث مروري آخر، مساء أمس، أصيب 3 أشخاص، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، أثر حادث تصادم سيارة ملاكي مع توكتوك، أمام قريه صفط الحريه علي الطريق الزراعي اتجاه القاهره، وتم نقل المصابين إلى مستشفى العام لتلقي العلاج اللازم.





وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث سير علي الطريق الزراعى أمام مدخل مركز إتياي البارود.





وعلي الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث لمعاينة الواقعة بالفحص تبين تصادم سيارة ملاكي مع توكتوك، أسفر عنه إصابة "مهدي منصور فتيان 65 سنة، عطيه محمود علي فتياني 32 سنة، سميح منصور فتياني 63 سنة".





وجرى نقل المصابين إلى مستشفى العام لتلقي العلاج ،وحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.





ومساء أمس أيضا، لقى شخص مصرعه، ، أسفل عجلات قطار في مركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، خلال عبوره مزلقان سكك حديد، دون الإلتزام بإشارة مرور القطار، وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيق.





وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم شخص بقطار أسفل الكوبري العلوي بمركز كوم حمادة.





وعلي الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث لمعاينة الواقعة بالفحص تبين مصرع شخص مجهول الهويه تحت عجلات القطار خلال عبوره مزلقان سكك حديد، دون الإلتزام بإشارة مرور القطار، وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إتياي البارود تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.