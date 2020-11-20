العين يقلب الطاولة على الوصل ويهزمه بهدفين في الدوري الإماراتي

قلب العين تأخره أمام الوصل بهدف إلى فوز 2 / 1، اليوم الجمعة، ضمن منافسات المرحلة السادسة من دوري الخليج العربي الإماراتي لكرة القدم، والتي شهدت فوز اتحاد كلباء على بني ياس 2 / صفر.





وفي المباراة الأولى، تقدم الوصل عن طريق علي صالح في الدقيقة 28، قبل أن يدرك محمد عبد الرحمن التعادل في الدقيقة 42.





وفي الدقيقة 62 سجل التوجولي لابا كودجو هدف الفوز للعين من ركلة جزاء.





وشهدت المباراة تعرض سالم العزيزي لاعب الوصل للطرد بعد أن تلقى البطاقة الصفراء الثانية بسبب لمسة يد.





ورفع العين رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد الوصل عند ست نقاط في المركز العاشر.





وفي المباراة الثانية، تغلب اتحاد كلباء على مضيفه بني ياس 2 / صفر.





وتقدم جونيور فيرنانديز بالهدف الأول لاتحاد كلباء في الدقيقة 27، قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 83.





ورفع اتحاد كلباء رصيده إلى تسع نقاط في المركز السابع، فيما تجمد رصيد بني ياس عند عشر نقاط في المركز الخامس.





وفي مباراة الوصل والعين، انطلقت المباراة وسط أداء حذر من الفريقين، حيث غلب الإرهاق على بعض اللاعبين خاصة ممن شاركوا في مباريات دولية مع منتخب الإمارات أو منتخبات أخرى خلال التوقف الدولي الأخير.





لكن مع مرور الوقت دخل اللاعبون في أجواء المباراة، ونجح الوصل في التقدم في الدقيقة 27 عن طريق علي صالح، الذي استغل كرة عائدة من حارس العين خالد عيسى، ليضعها في الشباك من متابعة لتسديدة زميله فابيو ليما.





وبعد الهدف اندفع العين للهجوم بحثا عن هدف التعادل وهو ماتحقق عبر محمد عبد الرحمن في الدقيقة 42، حيث تلقى تمريرة رائعة من زميله ويلسون إدواردو ليضعها في الشباك مباشرة.





ولم تشهد باقي دقائق الشوط الأول أي جديد ليطلق الحكم صافرة نهايته بالتعادل 1 / 1.





ومع بداية الشوط الثاني، اضطر سالم ربيع المدير الفني للوصل إلى استبدال حارس المرمى حميد عبد الله بزميله سلطان المنذري، بعد إصابة الأول في أخر أحداث الشوط الأول.





وفي الدقيقة 54 تعرض سالم العزيزي لاعب الوصل للطرد، بعد أن تلقى البطاقة الصفراء الثانية بسبب لمسة يد ليكمل الوصل المباراة بعشرة لاعبين.





وفي الدقيقة 62 احتسب الحكم ركلة جزاء للعين، تقدم لها التوجولي لابا كودجو لينفذها ببراعة في الشباك محرزا الهدف الثاني للعين.





ولم تشهد باقي دقائق الشوط الثاني والمباراة أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايته بفوز العين 2 /1.



































