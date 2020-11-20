3 ميزات جديدة قادمة يجهزها واتساب لمستخدميه.. تعرف عليها

أطلق تطبيق التراسل الفوري واتساب WhatsApp ، خلال الشهر الجاري ، ميزة اختفاء الرسائل "disappearing messages"، لإصدار التطبيق الذي يعمل بنظام التشغيل أندرويد، وتتيح الوظيفة الجديدة للمستخدمين إرسال رسائل تنتهي صلاحيتها بعد فترة زمنية محددة.





وبحسب ما ذكره موقع "business tech"، يعمل واتساب على تطوير عدد من الميزات الجديدة حاليا، والتي قد يتم طرح بعضها قريبا قبل انتهاء العام الجاري.









وفيما يلي نستعرض إليك أبرز الميزات القادمة من واتساب قريبا:





1. القراءة لاحقا:





وفقا لموقع WABetaInfo، المتخصص في رصد ميزات واتساب التجريبية، يعمل تطبيق المراسلة على ميزة جديدة تسمى "اقرا لاحقا Read later"، والتي تأتي كبديل لميزة الدردشات المؤرشفة، يتم اختبار الميزة الجديدة حاليا على الإصدار التجريبي من التطبيق لنظام التشغيل iOS.





وستتضمن ميزة " القراءة لاحقا "، خاصية وضع الإجازة والتي ستتيح لمستخدمي واتساب بإخفاء الدردشات المؤرشفة حتى عند وصول رسائل جديدة، وعند وضع دردشة ما في قم القراءة لاحقا لن يتلقى المستخدم إشعارات من تلك الدردشة، وسيكون القسم مرئيًا دائمًا في قائمة محادثات الرئيسية لواتساب.





2. حماية بصمات الأصابع:





يتضمن أحدث إصدار تجريبي من تطبيق واتساب على نظام التشغيل أندرويد، ميزة التحقق من أمان بصمات الأصابع وعدد من إصلاحات الأخطاء، ويختبر واتساب ميزة أمان تتيح للمستخدمين التحقق من هويتهم لإصدار سطح المكتب من تطبيق التراسل واتساب ويب WhatsApp Web، باستخدام مستشعر بصمات الأصابع على هواتفهم الذكية.





وستتيح هذه الميزة للمستخدمين إنشاء جلسة ويب جديدة من واتساب، والتأكد من أنهم يقومون بتسجيل الدخول إلى النظام الأساسي من خلال تطبيق الهاتف المحمول.





ووفقا للتقرير، فإن هذه الميزة قيد التطوير حاليا وستتوفر في تحديث مستقبلي لهواتف أندرويد.





3. التحقق من الرسائل:





أعلن واتساب أنه سيقدم ميزة جديدة للتحقق من صحة الرسائل التي تمت إعادة توجيهها عدة مرات على النظام الأساسي، وستظهر هذه الرسائل مع رمز العدسة المكبرة بجانب الرسائل المعاد توجييها، وسيؤدي النقر على الرمز إلى فتح متصفح المستخدم وإجراء عملية بحث حول مضمون ما تحتويه الرسالة، وتهدف الميزة الجديدة لمساعدة الأشخاص في العثور على نتائج إخبارية أو مصادر أخرى للمعلومات التي تلقوها عبر رسائل واتساب.





وتعمل هذه الميزة من خلال السماح للمستخدمين بتحميل الرسالة عبر متصفحهم دون رؤية واتساب للرسالة نفسها، ويقول واتساب إنه سيتم طرح الميزة الجديدة أولا في عدد محدود من الدول من بينها البرازيل وإيطاليا وأيرلندا والمكسيك وإسبانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.