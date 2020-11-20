جدول مواعيد تسليم الأبحاث الاجتماعية لدعم المصروفات ببنات عين شمس.. صور

نشرت كلية البنات جامعة عين شمس عبر صفحتها الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" جدول مواعيد تسليم الأبحاث الاجتماعية لدعم المصروفات فى رعاية الشباب بالمبنى الأدبي.





كما أوضحت الكلية في مجموعة من الفيديوهات خطوات التعرف علي نظام موودل للتعلم الإلكتروني وهي كالآتي:





التعرف على منصة الموودل لكلية البنات وكيفية الدخول لها وشكل ملفات الموودل المختلفة





https://web.microsoftstream.com/.../1209e2fd-6115-439a..





كيفية دخول الطالبة على المقررات الإلكترونية على منصة الموودل





https://www.youtube.com/watch?v=QCk0vGU_Eu4&feature=youtu.be





: كيفية استعاده الطالبة للباسورد الخاصة بها علي منصة الموودل عند فقدانها

https://www.youtube.com/watch?v=EGlQ1qxgM64&feature=youtu.be





الأجزاء الرئيسية لصفحة المقرر الإلكتروني على الموودل

https://www.youtube.com/watch?v=hDeHsZWvpYk&feature=youtu.be





طريقة رفع الطالبة للتكليفات المطلوبة منها على صفحة المقرر الإلكتروني

https://www.youtube.com/watch?v=znbd0dHeLZw&feature=youtu.be





كيفية اجابة اختبار على صفحة المقرر الالكتروني

https://www.youtube.com/watch?v=ckD4-hf-Pe4&feature=youtu.be





كيفية حضور الطالبة لمحاضره تفاعلية اونلاين على teams مع أستاذ المقرر

https://www.youtube.com/watch?v=0TYq4iYaSxA&feature=youtu.be





في حالة وجود أي مشكلة أو استفسار يخص منصة الموودل لكلية البنات:

https://elc.asu.edu.eg/women





ونوهت الكلية علي الطالبات التواصل مع مندوب وحدة التعلم الإلكتروني في كل قسم أو التواصل عبر صفحتها على الفيسبوك (وحدة التعلم الإلكتروني كلية البنات)أو ارسال رسالة على البريد الإلكتروني التالي:





ومن جانه قالت الدكتورة رقية شلبي عميد كلية البنات جامعة عين شمس ان الكلية تقوم باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية بداية من البوابة الرئيسية للكلية وهي قياس درجات الحرارة لجميع الطلاب مع التأكد من ارتداء الكمامة عند الدخول .

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وأضافت عميدة كلية البنات خلال تصريحاتها لصدي البلد أنه توجد حالة اشتباه كورونا لطالبة بالفرقة الأولى مما استعدى استمرار سير العملية التعلمية خلال أسبوعين اونلاين مع تعقيم المدرجات وجميع المعامل يوميا مرتين.





ووجهت الدكتورة رقية رسالة طمأنينة لطلابها في جميع المراحل بأنه لا توجد حالات كورونا بين الطلاب وأنها مجرد حالات اشتباه فقط وتم التأكد من الكشف عليهم مشيرة الى إنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ علي سلامة الطلاب.



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