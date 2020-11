بعد ساعات من إطلاقها.. تطبيق تويتر يواجه مشكلات تقنية بسبب Fleets

وكان موقع "تويتر" يختبر ميزته الجديدة "Fleets" في بعض الأسواق حوال العالم منذ شهر مارس الماضي، وبدأ نشرها في جميع أنحاء العالم أول أمس الثلاثاء.

وقالت متحدثة باسم شركة "تويتر": "إن الشركة على علم بالمشكلة التي تؤثر في بعض المستخدمين، وإن تويتر تعمل على حل المشكلة".

الجدير بالذكر أن شركة "تويتر" أطلقت يوم الثلاثاء الماضي رسميا ميزة التغريدات المؤقتة وذلك في محاولة منها لمنافسة ميزة القصص الشائعة في المنصات التواصل الاجتماعي المنافسة مثل فيسبوك وإنستجرام وسناب شات.

وتحاكي ميزة Fleets، ميزة القصص التي أطلقها تطبيق "سناب شات Snapchat"، لأول مرة في عام 2011، وفي السنوات التي تلت ذلك قدمت المنصات المنافسة له كل من فيسبوك وإنستجرام ولينكيدإن ميزات مماثلة تختفى بعد 24 ساعة.

وباستخدام خاصية Fleets، سيتمكن أي مستخدم لتطبيق "تويتر" على نظامي التشغيل أندرويد وiOS ، من الوصول إلى ميزة الرسائل المختفية والتي ستقع مباشرة في الجزء العلوي من المخطط الزمني في صف من فقاعات تشبه القصص.

كيفية استخدام ميزة التغريدات المؤقتة " Fleets" بتطبيق تويتر على هواتف أندرويد وآيفون ، اتبع الخطوات التالية:

- اضغط على أيقونة المشاركة "Share" أسفل التغريدة.

- حدد خيار المشاركة "Share in Fleet".

- أضف المشاركة التي تريدها ما بين النصوص والصور والفيديوهات ورموز تعبيرية ( ستتاح ميزتي البث المباشر والملصقات قريبا ).

- يمكنك أيضًا من خلال ميزة التغريدات المؤقتة تخصيص الخلقية ونمط عرض النص، ثم الضغط على مشاركة بمجرد الإنتهاء.

We’re slowing down the rollout of Fleets to fix some performance and stability problems. If you don’t have the feature yet, you may not get it for a few more days.



We love that so many people are using Fleets and want to ensure we’re providing the best experience for everyone.