ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

بعد ساعات من إطلاقها.. تطبيق تويتر يواجه مشكلات تقنية بسبب Fleets

السبت 21/نوفمبر/2020 - 12:03 ص
تويتر
تويتر
Advertisements
شيماء عبد المنعم
ذكر موقع تويتر Twitter، أنه يعمل على إبطاء طرح ميزة التغريدات المؤقتة المسماة "Fleets"، بسبب مشكلات تقنية وتسمح وظيفة تويتر الجديدة لمستخدمي المنصة من نشر ومشاركة تغريدات ذاتية الاختفاء والتي تختفي بعد 24 ساعة من نشرها.

وبحسب ما نشره موقع "businessinsider"، أدى الإقبال الكبير على ميزة التغريدات المؤقتة "Fleets"، إلى حدوث مشكلات اشتكى منها العديد من مستخدمي المنصة، حيث تسبب تشغيل الميزة إلى توقف تطبيق تويتر نفسه عن العمل، وذلك بعد يوم واحد فقط من إطلاق الميزة لجميع المستخدمين على مستوي العالم.


وكان موقع "تويتر" يختبر ميزته الجديدة "Fleets" في بعض الأسواق حوال العالم منذ شهر مارس الماضي، وبدأ نشرها في جميع أنحاء العالم أول أمس الثلاثاء.

وقالت متحدثة باسم شركة "تويتر": "إن الشركة على علم بالمشكلة التي تؤثر في بعض المستخدمين، وإن تويتر تعمل على حل المشكلة".

الجدير بالذكر أن شركة "تويتر" أطلقت يوم الثلاثاء الماضي رسميا ميزة التغريدات المؤقتة وذلك في محاولة منها لمنافسة ميزة القصص الشائعة في المنصات التواصل الاجتماعي المنافسة مثل فيسبوك وإنستجرام وسناب شات.

وتحاكي ميزة Fleets، ميزة القصص التي أطلقها تطبيق "سناب شات Snapchat"، لأول مرة في عام 2011، وفي السنوات التي تلت ذلك قدمت المنصات المنافسة له كل من فيسبوك وإنستجرام ولينكيدإن ميزات مماثلة تختفى بعد 24 ساعة.

وباستخدام خاصية Fleets، سيتمكن أي مستخدم لتطبيق "تويتر" على نظامي التشغيل أندرويد وiOS ،  من الوصول إلى ميزة الرسائل المختفية والتي ستقع مباشرة في الجزء العلوي من المخطط الزمني في صف من فقاعات تشبه القصص.

كيفية استخدام ميزة التغريدات المؤقتة "Fleets" بتطبيق تويتر على هواتف أندرويد وآيفون ، اتبع الخطوات التالية:

- اضغط على أيقونة المشاركة "Share" أسفل التغريدة.

- حدد خيار المشاركة "Share in Fleet".

- أضف المشاركة التي تريدها ما بين النصوص والصور والفيديوهات ورموز تعبيرية ( ستتاح ميزتي البث المباشر والملصقات قريبا ).

- يمكنك أيضًا من خلال ميزة التغريدات المؤقتة تخصيص الخلقية ونمط عرض النص، ثم الضغط على  مشاركة بمجرد الإنتهاء.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

احترس.. خلل بـ واتساب يتسبب في غضب مستخدمي أندرويد

اقرأها قبل نشرها.. ميزة جديدة من تويتر لمستخدمي أندرويد

لجميع أنواع الهواتف.. تويتر يطلق رسميا ميزة التغريدات الصوتية ويوسع نطاقها.. فيديو

تويتر تغير أهم ميزاتها مؤقتا.. تعرف على السبب

في 3 خطوات.. يمكنك تغيير لغة تطبيق تويتر

تويتر تطلق ميزة جديدة لمستخدميها حول العالم.. اعرف طريقة استخدامها

ترشيحاتنا

باتشيكو يستقر على قائمة الزمالك للقاء نادي مصر

أول صورة لـ ميرنا الهلباوي من حفل خطوبتها لـ محمد عطية

مفاجأة.. أول ديسمبر مواعيد جديدة لإغلاق المحال والكافيهات

بعد كشفها فضيحة قطرية جديدة.. محمد موسى يشيد بـ الجارديان البريطانية

القابضة للمياه توفر سيارات لسحب الأمطار بالقاهرة والجيزة

إسكندرية عطلة بكرة.. المحافظ: إجازة لجميع المصالح الحكومية بسبب الطقس

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب الكمامة.. مقتل روسي طعنًا في مشاجرة بأتوبيس

مواصفات دودج رام dodge ram 2020 عملاق السيارات.. صور

بقرة بـ 5 أطراف تصيب سكان قرية صينية بالذهول.. شاهد