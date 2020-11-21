عيار 21 بـ813 جنيها.. أسعار الذهب بمستهل تعاملات الأسبوع

يستعرض موقع "صدى البلد" الإخبارى أسعار الذهب خلال مستهل تعاملات اليوم السبت الموافق 21 نوفمبر 2020، لدى محلات الصاغة.





وارتفع سعر الجرام من عيار 21 الأوسع انتشارًا وتداولا فى مصر بحوالى 3 جنيهات مسجلا 813 جنيها، خلال تعاملات أمس الجمعة.





وسجل سعر الجرام من عيار 24 الأعلى فئة نحو 928 جنيهًا.





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وبلغ سعر الجرام من عيار 18 نحو 696 جنيها.





ووصل سعر الجرام من عيار 14 الأدني فئة إلى 541 جنيهًا.





وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 6504 جنيهًا وأوقية الذهب نحو 29.3 ألف جنيه وكيلو الذهب نحو 940.6 ألف جنيه.





وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.





وتمثل المصنعية في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.