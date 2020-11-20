معرض الكتاب العلمي للكليات العلمية بجامعة حلوان

تقيم أسرة من أجل مصر المركزية بجامعة حلوان (معرض الكتاب العلمي للكليات العلمية ) ويأتى هذا تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والدكتور حسام الرفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب.





ويأتى هذا المعرض لتوفير المراجع الأجنبية على طلاب الكليات العملية والتى يأتى دائما شكوى انها تكون قليله وغير متوفرة فى المكتبات.

ويقام المعرض من يوم الثلاثاء الموافق 17/11/2020 ويستمر حتى ينتهى فى يوم الخميس 26/11/2020 سوف تتوافر المراجع العلمية فى المعرض بأسعار مخفضة لطلاب جامعة حلوان.

وطلبت الجامعة والكلية من الطلاب اتباع الإجراءات الاحترازية المتبعة والمعروفة لمواجهة فيروس كورونا من لبس الكمامة وعدم خلعها أثناء تواجد الطالب فى الجامعة مع مراعاة قوانين التباعد الاجتماعي بين الطلاب ومنع تجمع الطلاب وبعضهم البعض بعد أو أثناء المعرض.

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واستعدت الجامعة لاستقبال الطلاب عن طريق كواشف الحرارة وقياس درجة حرارة الطالب قبل الدخول إلى الجامعة مع تعقيم.

وتطهير الجامعة وفرض ارتداء الكمامات إجباريا داخل الجامعة لكافة العاملين والطلاب وكل من دخل الحرم.

جدير بالذكر أن أغلب كليات جامعة حلوان أعلنت عن تقليل نسب حضور طلاب الانتساب بالجامعة لتصبح يوم أو اثنين على الأكثر، كما أن الجامعة فعلت العديد من المنصات الإلكترونية لتفعيل نظام التعليم الهجين و رفع المقررات العلمة و المحاضرات عليه لكافة الطلاب.





وصرح الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان بشان تقليل نسب حضور طلاب الانتساب بأن السبب في ذلك هو تخفيض الكثافة الطلابية داخل الجامعة بفصل الشتاء للحفاظ على سلامة الطلاب من خطر انتشار الموجة الثانية لفيروس كورونا.





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ونوهت الكليات أنه على الطلاب متابعة مواقع الجامعة والصفحات الرسمية لمتابعة المستجدات والجداول الدراسية الجديدة، وأشارت إلى أنه على كافة الطلاب التسجيل بالمنصات الالكترونية وعمل الإيميل الجامعي لمتابعة كافة المحاضرات.





وأوضح رئيس جامعة حلوان، أنه في حالة ظهور أي أعراض لفيروس كورونا على أي من الطلاب ، يتم إخطار إدارة الجامعة و يتم عزل الطالب منزليا و يتم متابعة علاجه عن طريق مستشفى الطلبة بالجامعة.