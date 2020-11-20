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محافظات

سقوط ثلوج وسط أصوات رعد وأضواء برق بالإسكندرية | شاهد

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 09:11 م
سقوط ثلوج
سقوط ثلوج
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أحمد بسيوني

شهدت محافظة الإسكندرية، بعد غروب شمس الجمعة، هطول ثلوج في جميع أنحاء المحافظة، بجانب غرق عدد من الشوارع الرئيسية بالمياه، نظرًا لكمية مياه الأمطار غير المسبوقة، والتي تفوق القدرة الاستيعابية لشبكة الصرف الصحي.


وتراكمت المياه الناتجة عن الأمطار في الشوارع الجانبية، وسط أصوات من الرعد وأضواء البرق في كل مكان، وذلك بعد تحذيرات المحافظة من حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، عقب ليلة عاصفة شهدتها جميع أنحاء مدينة الإسكندرية.


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وتمكنت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، مساء اليوم الجمعة، من انتشال الجثة الرابعة، في انهيار عقار بمنطقة الجمرك بالإسكندرية، والجثة لطبيب يبلغ من العمر 60 عامًا، ليصل بذلك عدد ضحايا العقار إلى أربع ضحايا.


وفي سياق متصل، أهابت محافظة الإسكندرية بالمواطنين عدم النزول إلا للضرورة القصوى حتى يتسنى للجهات التنفيذية القيام بأعمالها في كسح وشفط تجمعات المياه من المناطق المتفرقة.


كما أهابت محافظة الإسكندرية بالمواطنين عدم النزول الا للضرورة القصوى ، وتوخي الحذر ‏ وإتباع التعليمات الآتية للحفاظ على سلامتهم: تقليل التحرك بالسيارات  للسماح لسيارات رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر، وتجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى ٦٠ كم ، ‏والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد، وعدم  ‏الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة، وعدم ‏البقاء في أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق، وعدم ‏الإقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية ‏أثناء حدوث البرق تجنبا لخطر الصعق.


وواصلت الأمطار الهطول بغزارة على جميع أنحاء محافظة الإسكندرية، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، وذلك بعد تحذيرات المحافظة من حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.


وقامت محافظة الإسكندرية برفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى في جميع أجهزتها التنفيذية المعنية للتعامل مع حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية المتوقعة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتي تشير إلي بدء أمطار متوسطة من بعد ظهر أمس الخميس تزيد شدتها ليلا وتستمر يومي الجمعة والسبت أمطار غزيرة على فترات متقطعة وعلى مناطق متفرقة من أنحاء المحافظة.

سقوط ثلوج وسط أصوات رعد وأضواء برق بالإسكندرية | شاهد
سقوط ثلوج وسط أصوات رعد وأضواء برق بالإسكندرية | شاهد
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