تحديد موعد كأس السوبر الإيطالي بين يوفنتوس ونابولي

كشفت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم " سيريا إي" عن موعد مباراة بطولة كأس السوبر بين فريقي يوفنتوس ونابولي.





وسيشارك نادي يوفنتوس في مباراة بطولة كأس السوبر بصفته بطلًا لبطولة الدوري الإيطالي لموسم 2019-2020، أما نادي نابولي فيشارك في البطولة بصفته كأس إيطاليا موسم 2019-2020.





وأعلنت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم " سيريا إي" منذ قليل، أن مباراة بطولة كأس السوبر الإيطالي ستقام يوم الأربعاء الموافق العشرين من شهر يناير للعام المقبل 2021، في إقليم ريجيو إيميليا الإيطالي.





وكان يوفنتوس قد توج ببطولة الدوري الإيطالي الموسم المنقضي، للمرة التاسعة في مسيرته، متفوقًا على منافسه نادي إنتر بنقطة وحيدة، أما نادي نابولي فتوج بكأس إيطاليا بعد فوزه على نادي يوفنتوس في المباراة النهائية التي أقيمت على ستاد أوليمبيكو بالعاصمة الإيطالية روما، بضربات الحظ الترجيحية.





وقضت محكمة الاستئناف بتأييد حكم القاضي الإيطالي، باعتبار نادي نابولي خاسرا أمام يوفنتوس بثلاثية نظيفة واعتباره منسحبا في الدوري الايطالي.

وبحسب الصحف الإيطالية، فأن محكمة الاستئناف رفضت الاستئناف الذي قدمه نادس نابولي، وتأييد قرار القاضي الإيطالس.

وبذلك تأكدت احتساب نتيجة خسارة نابولي من يوفنتوس في الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي بثلاثية نظيفة، وخصم نقطة من رصيده

وكان القاضي الإيطالي قد حكم بخصم نقطة من رصيد نادي نابولي واعتباره منسحبا امام يوفنتوس لعدم حضوره المباراة أمامه بسبب إصابات فيروس كورونا في الفريق



