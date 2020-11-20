الشوط الأول.. باريس سان جيرمان يتقدم بثنائية مبابي على موناكو في الدوري الفرنسي

تقدم فريق باريس سان جيرمان على نظيره موناكو بهدفين مقابل لا شيء، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما في الجولة الحادية عشرة لبطولة الدوري الفرنسي.





افتتح كيليان مبابي التسجيل لباريس سان جيرمان في الدقيقة السادسة والعشرين، قبل أن يضاعف نفس اللاعب من تقدم فريقه بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 36 من ضربة جزاء تحصل عليها زميله رافينيا، منهيًا الشوط الأول بتقدم الباريسيين بهدفين نظيفين





وألغى حكم المباراة هدفين لكل من كيليان مبابي ومويس كين لصالح باريس سان جيرمان، بعد العودة لتقنية الفار، بداعي التسلل.









وجاء تشكيل باريس سان جيرمان لمواجهة نادي موناكو في الجولة الحادية عشر لبطولة الدوري الفرنسي كالآتي:





في حراسة المرمى: كيلور نافاس





خط الدفاع: أبدو ديالو - بيرسنال كيمبمبي - لايفين كورزاوا - كولين داجبا





خط الوسط: دانيلو بيريرا - بابلو سارابيا - رافينيا





خط الهجوم: أنخيل دي ماريا - كيليان مبابي - مويس كين





ويسعى باريس سان جيرمان بقيادة نجمه كيليان مبابي لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، على حساب موناكو، لمواصلة تربعه، على صدارة الليج 1.

وقال توماس توخيل المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان في تصريحات صحفية، أمس، الخميس:" مبابي عاد من الإصابة بحالة ذهنية رائعة، وسعيد بمشاركته لنصف ساعة في مباراة فرنسا أمام السويد، ثم التدرب معنا بشكل طبيعي في اليوم التالي.

وتابع:": مبابي سيشارك أمام موناكو، لكن لم يتم تحديد عدد الدقائق التي سيلعبها".

وواصل:" بالنسبة لنيمار فالموقف أكثر تعقيدا، لأنه لم يشارك مع منتخب البرازيل في فترة التوقف الدولي، وأكتفى بالمشاركة في معنا في جزاء من مران الأربعاء، لكنه قد يشارك لدقائق أمام موناكو".

على الجانب الآخر يطمح فريق موناكو موناكو في انتزاع الفوز من العملاق الباريس للصعود إلى الوصافة مجددا.

ويتصدر باريس سان جيرمان جدول ترتيب مسابقة الدوري الفرنسي برصيد 24 نقطة، بينما يتواجد موناكو في المركز السادس بـ 17 نقطة.

ويلتقي اليوم أيضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري الفرنسي، رين مع بوردو، في الوقت الحالي

وتقام مباريات الدوري الفرنسي بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19" في المدرجات.

يذكر أن الاتحاد الفرنسي، أعلن نهاية شهر أكتوبر الماضي، إيقاف كأس فرنسا رجال وسيدات دوري الهواة، والمقاطعات، والبطولات الوطنية الثانية والثالثة، إلى 1 ديسمبر المقبل، بسبب الموجة الثانية من فيروس كورونا.

وأعلن الألماني توماس توخيل، المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره نادي موناكو، في قمة الجولة الحادية عشر لبطولة الدوري الفرنسي لكرة القدم " ليج آن" موسم 2020-2021.