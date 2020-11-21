المقطم والخلفية والبساتين والمعادن وطرة.. محافظ القاهرة: 5 مناطق تعرضت لموجة طقس سيئة

قال اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، إن الأمطار كانت خفيفة علي جميع مناطق المحافظة ما عدا المناطق الجنوبية التي هي منطقة المقطم والخلفية والبساتين والمعادن وطرة هم كانوا أكثر المناطق غزارة لنزول الأمطار بهم.





وأضاف «عبد العال» خلال تصريحات تليفزيونية لقناة إم بي سي مصر، أن كان هناك مناطق أخري تأثرت بغزارة الأمطار مثل مصر الجديدة وشرق وغرب مدينة نصر والنزهة ولكن لم تكن مثل مناطق الجنوب بالمحافظة، مشيرا إلى أنه علي الفور تم التعامل مع هذه التراكمات بسبب هطول الأمطار وتم شفط تلك المياة.





وأوضح محافظ القاهرة، أن كان هناك تنسيق تام مع المرور بمدير أمن القاهرة مع المنطقة الجنوبية وتم السيطرة علي الوضع بدون اي خسائر في أي شئ.





وشكر محافظ القاهرة المواطنين علي استجابتهم لمنشادتهم بعدم نزولهم الي الشوارع الا للضرورة القسوي حفاظا عليهم وعلي أرواحهم.





ومن جانبه قال الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، إن شهدت السواحل الشمالية بداية من مطروح والسلوم مساء أمس طقس سئ جدا، واليوم شهدت محافظة الإسكندرية حالة هطول شديدة للامطار من الساعات الأولي لصباح اليوم واستمرت علي مدار اليوم.





وأضاف «شاهين» خلال مداخلة هاتفية في قناة "القاهرة والناس" الفضائية، أن الأمطار الغزيرة استمرت اليوم علي السواحل الشمالية والإسكندرية وامتدت إلى بلطيم ورشيد ومناطق من الوجه البحري وامتدت الان الي الشرق مثل السويس والإسماعيلية والعريش.





وتابع مدير إدارة التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، أن الأمطار كانت متوسطة وخفيفة علي باقي مناطق الدلتا وامتدت الأمطار إلى أماكن عديدة في القاهرة ولكنها كانت متوسطة وأدت إلى عمل تجمعات مياة بدون شك في ذلك.





وأوضح الدكتور محمود شاهين، أن الأحوال الجوية أصدرت بيان مسبقا بأن هناك حالة من عدم استقرار الأرصاد يوم الخميس والجمعة والسبت ولكن ذروة الطقس السيء كانت اليوم وسوف تقل هذه الذورة غدا، مضيفا أن هناك استمرار لفرص سقوط الأمطار علي القاهرة ووجه بحري ولكنها ستقل في الساعات القادمة.



