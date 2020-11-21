وسط معقد.. سياسي: المجتمع الأمريكي يريد الانسحاب من الشرق الأوسط.. فيديو

قال عبد المنعم سعيد، المفكر السياسى، عضو مجلس الشيوخ، إن الكونجرس الأمريكي لا يوافق على العقوبات، بل هي قرارات رئاسية، ولكن القرارات التي يوافق عليها الكونجرس هي قرارات الحرب والسلام، معقبا: إيران قامت بتحركات قصيرة وعقدت ما يشبه التحالف مع الصين.
وأضاف "سعيد" خلال حواره ببرنامج "خبر اليوم" المذاع على قناة "أون أي"، إيران قدمت النفط إلى الصين بأسعار تقل بنسبة 25% عن سعره في الساحة العالمية، كما أنها خلقت وثائق كبيرة بينها وبين الصين لحل مشاكلهم، معقبا: إيران تتحرك دبلوماسيا بشدة في العالم والمنطقة وتستخدم ادوات متنوعة في هذا الأمر.
وأكمل: أتوقع أن تكون أول زيارة خارجية لبايدن في عاصمة أوروبية أو لها علاقة بحلف الأطلنطي، مشيرا إلى أن المجتمع الأمريكي كافة يريد الإنسحاب من الشرق الأوسط، فهو معقد للغاية، وذلك بسبب نتائج ما حدث في أفغانستان والعراق.
وتابع: أتوقع أن يعيد بايدن القوات العسكرية الأمريكية إلى أوروبا مرة أخرى بعدما قرر ترامب إنسحابها من ألمانيا، معقبا: المواجهة لا تزال قوي مع روسيا فهي الدولة الثانية التي تمتلك الآلاف من الأسلحة النووية وهي القرين الثاني للولايات المتحدة وليس الصين.
وأكمل: أتوقع أن تكون أول زيارة خارجية لبايدن في عاصمة أوروبية أو لها علاقة بحلف الأطلنطي، مشيرا إلى أن المجتمع الأمريكي كافة يريد الإنسحاب من الشرق الأوسط، فهو معقد للغاية، وذلك بسبب نتائج ما حدث في أفغانستان والعراق.
وتابع: أتوقع أن يعيد بايدن القوات العسكرية الأمريكية إلى أوروبا مرة أخرى بعدما قرر ترامب إنسحابها من ألمانيا، معقبا: المواجهة لا تزال قوي مع روسيا فهي الدولة الثانية التي تمتلك الآلاف من الأسلحة النووية وهي القرين الثاني للولايات المتحدة وليس الصين.
وفي سياق آخر، قال المستشار القانوني لحملة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن إن الانتخابات "انتهت" والجميع يعلم ذلك.
وأضاف بوب باور مستشار بايدن، أن حملة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب في وضع قانوني ميؤوس منه.
وأوضح مستشار بايدن، في إيجاز صحفي أن الدستور الأمريكي لا يسمح بما يريده دونالد ترامب لإلغاء التصويت في ولاية ميشيجان.
وشن باور هجوما حادا على حملة ترامب قائلا إنهم لا يخسرون الدعاوي القضائية فقط بل يفقدون محاميهم أيضا.
وأكد مستشار الرئيس الأمريكي المنتخب أن الادعاءات السياسية التي تقدمها حملة ترامب "سخيفة وكوميديا مطلقة"، مشيرا إلى خسارتهم 28 قضية حتى الآن.
وأشار باور إلى أنه لا توجد أي وسيلة لترامب في محاولة لقلب الطاولة وتغيير نتائج الانتخابات، منتقدا تدخل إدارة ترامب في السلطات التشريعية بشكل غير دستوري.
كانت تقارير إعلامية أفادت بأن ترامب دعا مشرعين من ولاية ميشيجان إلى البيت الأبيض في محاولة لتقويض العملية الانتخابية.
وأكد أن حملة ترامب تحاول بشتى الطرق عرقلة مصادقة الولايات على نتائج الانتخابات.
ولا يعترف الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب بهزيمته في الانتخابات الرئاسية، ما دفع حملة ترامب لرفع سلسلة من الدعاوي القضائية في عدد من الولايات الحاسمة بينها بنسلفانيا وجورجيا.