وسط معقد.. سياسي: المجتمع الأمريكي يريد الانسحاب من الشرق الأوسط.. فيديو

قال عبد المنعم سعيد، المفكر السياسى، عضو مجلس الشيوخ، إن الكونجرس الأمريكي لا يوافق على العقوبات، بل هي قرارات رئاسية، ولكن القرارات التي يوافق عليها الكونجرس هي قرارات الحرب والسلام، معقبا: إيران قامت بتحركات قصيرة وعقدت ما يشبه التحالف مع الصين.





وأضاف "سعيد" خلال حواره ببرنامج "خبر اليوم" المذاع على قناة "أون أي"، إيران قدمت النفط إلى الصين بأسعار تقل بنسبة 25% عن سعره في الساحة العالمية، كما أنها خلقت وثائق كبيرة بينها وبين الصين لحل مشاكلهم، معقبا: إيران تتحرك دبلوماسيا بشدة في العالم والمنطقة وتستخدم ادوات متنوعة في هذا الأمر.



وأكمل: أتوقع أن تكون أول زيارة خارجية لبايدن في عاصمة أوروبية أو لها علاقة بحلف الأطلنطي، مشيرا إلى أن المجتمع الأمريكي كافة يريد الإنسحاب من الشرق الأوسط، فهو معقد للغاية، وذلك بسبب نتائج ما حدث في أفغانستان والعراق.



وتابع: أتوقع أن يعيد بايدن القوات العسكرية الأمريكية إلى أوروبا مرة أخرى بعدما قرر ترامب إنسحابها من ألمانيا، معقبا: المواجهة لا تزال قوي مع روسيا فهي الدولة الثانية التي تمتلك الآلاف من الأسلحة النووية وهي القرين الثاني للولايات المتحدة وليس الصين.





