لوعايز تشتري عربية صينية.. أفضل الماركات الصينية في السوق المصري

إم جي ZS

اقرأ أيضا











إم جي 5







تتميز السيارة ام جي mg 5 2021 بتصميم خارجي قوي وثبات مع السرعات العالية، كما أن أداء السيارة على مطبات الهواء متماسك، مساحة التخزين داخل السيارة ممتازة، كما ان مساحة الشنطة الخلفية يصل إلى 512 لترا، مساحتا الرؤية في السيارة ممتازة، ولا يوجد نقط عمياء.

اقرأ أيضا



خاص.. فيروس كورونا يضرب سوق السيارات الصينية في مصر

بي واي دي F3