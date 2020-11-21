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سيارات

لوعايز تشتري عربية صينية.. أفضل الماركات الصينية في السوق المصري

السبت 21/نوفمبر/2020 - 03:12 ص
السيارات الصينية
السيارات الصينية
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أماني نوار
استطاعت السيارات الصينية التي تجد لها مكان كبير في السوق المصري خاصة بعد التطور التي الذي حدث في إصدارات الموديلات الأخيرة  وفي هذا التقرير نقدم أفضل السيارات الصينية في السوق المصري خلال الفترة السابقة .

إم جي ZS
المنصور» تعلن أسعار سيارات «إم جي ZS» موديل 2021 (صور) - جريدة المال
هي إحدى أسرع السيارات نموًا في فئة الكروس أوفر بالسوق المصرية، وصُممت السيارة بمحرك 1500 سي سي وبقوة 119 حصانا 4 سلندر، وتتسارع من 0 إلى 100 كم في غضون 10.9 ثانية، وتأتي بمحرك أوتوماتيك بـ4 سرعات وتعمل السيارة بنظام الجر الأمامي.
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أما السيارة ذات ارتفاع 162 مم، فتتميز بالاقتصاد في استهلاك البنزين، حيث تستهلك 5.8 لتر لكل 100 كيلو، إضافةً إلى أن سعة خزان الوقود 48 لترًا.

ومن المميز أن السيارة بها مساحة جيدة التخزين أن حجم الشنطة 495 لتر، كما أن سعر السيارة 254.990 ألف جنيه، كما يصل إلى 284.990 ألف في أعلى فئة.

يذكر أن انتشرت مؤخرا أنباء عن وصول موديلات جديدة SUV من علامة MG في مصر، وهذا الموديل سيتم تقديمه رسميا خلال الشهر الجاري، وتم رصد صور في أحد المواني تؤكد وصول السيارة الجديدة ام جي MG HS موديل 2021 تمهيدا لطرحها في المعارض بشكل رسمي.


إم جي 5
ام جى 5 جديدة للبيع و بالتقسيط : هتلاقى

تتميز السيارة ام جي mg 5 2021 بتصميم خارجي قوي وثبات مع السرعات العالية، كما أن أداء السيارة على مطبات الهواء متماسك، مساحة التخزين داخل السيارة ممتازة، كما ان مساحة الشنطة الخلفية يصل إلى 512 لترا، مساحتا الرؤية في السيارة ممتازة، ولا يوجد نقط عمياء.

ام جي mg 5 2021 واسعة من الداخل وتتفوق على جميع منافسيها مثل نيسان صني، والشاشة الوسطية للسيارة تقدم العديد من الوظائف العملية الناجحة، وعجلة القيادة تتكيف مع قائد السيارة على حسب الطريق ، الصوت الناتج عن النظام الصوتي في السيارة ممتاز ، أما العزل الخارجي للضوضاء فهو جيد جدا.
 
تأتي السيارة ام جي mg 5 2021 بمحرك سعة 1500 سي سي وهو محرك يولد للسيارة قوة تبلغ 120 حصان بالإضافة الي عزم دوران بواقع 150 نيوتن متر .

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بي واي دي F3
أسعار ومواصفات سيارات «بي واي دي F3» موديل 2020 (صور) - جريدة المال
تنتمي سيارة بي واي دي F3 ، لفئة السيارات السيدان، وهي مزودة محرك رباعي الأسطوانات ، سعة 1500 سي سي ، وينتج قوة قدرها 108 حصان، وعزم أقصى للدوران 145 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة خماسي السرعات "مانيوال"،

وتقدم فئة السيارات في السوق المصرية موديل 2021، بمجموعة من المواصفات ووسائل الامن والسلامة، ومنها وسائد هوائية وفرامل مانعة للانغلاق وتوزيع إلكترونى للفرامل EBD”.

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