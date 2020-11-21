نظرا للإقبال الكبير.. إيهاب فهمي: سنعيد عرض الوصية على المسرح القومي

أعرب الفنان إيهاب فهمى مدير المسرح القومى عن فخره بالنجاح الكبير الذي حققه عرض الوصية والاقبال الكبير الذي شهدته الأيام الماضية، مشيرا إلى أن عرض اليوم السبت لن يكون الأخير.



وأكد إيهاب فهمي لـ"صدى البلد" أن المسرح القومي سوف يشهد إعادرة عرض "الوصية" لاحقا، نظرا للإقبال الكبير الذي حدث، موجها الشكر للجمهور من الحضور، ووسائل الإعلام لحرصها على تسليط الضوء على كل ما هو قيم.





كانت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة قد حضرا أولى ليالي العرض المسرحي "الوصية" من إنتاج فرقة المسرح القومي ضمن مبادرة "اعرف جيشك" على خشبة المسرح القومي بالعتبة بحضور اللواء أركان حرب احمد شاهين نائب مدير الشئون المعنوية بالقوات المسلحة، الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا، المخرج إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح والفنان إيهاب فهمي مدير الفرقة، الدكتور عادل عبده رئيس البيت الفني للفنون الشعبية.





وأشادت وزيرة الثقافة بفكرة العرض وأداء أبطاله والقيم الإيجابية التي يحملها وقالت إن الفنون وخاصة المسرح قادرة على تأريخ بطولات أبنائنا من رجال الشرطة والجيش إلى جانب دوره في تأصيل الهوية الوطنية لدى الجمهور وأضافت أن تقدم سير شهدائنا في أعمال مسرحية يعد استكمالا لاستراتيجية وزارة الثقافة الهادفة إلى تخليد الرموز الوطنية وأكد أن الوصية هي بداية لسلسلة من الأعمال المسرحية التي سوف تنتجها وزارة الثقافة لتعريف الجمهور ببطولات شهداء الوطن ووجهت بمد عرض المسرحية لفترة أطول في القاهرة ثم تطوف بعدها المحافظات والجامعات لأنه من الهام أن يتعرف أبنائنا على تاريخنا العظيم.





العرض من تأليف أيمن سلامة، ومن إخراج المخرج الكبير خالد جلال، ويستمر العرض حتى السبت ٢١ نوفمبر الجاري، وذلك ضمن مبادرة "اعرف جيشك " التي يتبناها البيت الفني للمسرح للتعريف بإنجازات القوات المسلحة المصرية و رفع الوعي بأهمية دورها في حماية الوطن من خطر الإرهاب.



