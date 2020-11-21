وليد صلاح الدين: عمرو السولية أفضل لاعب فى 2019\2020

اختار وليد صلاح الدين نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق، أفضل لاعب في موسم 2019/2020 وذلك عقب نهاية الموسم بفوز الاهلي بلقب الدوري واحتلال الزمالك وصافة جدول الترتيب.
وقال وليد صلاح في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "أون تايم سبورت": "قولًا واحدًا، عمرو السولية لاعب الأهلي، هو أفضل لاعب هذا الموسم".
وتابع: "هو الوحيد الذي حافظ على مستواه من أول مباراة إلى آخر مباراة وبمسافة كبيرة عن منافسيه، لم يهبط مستواه عن 60 أو 70% في أي مباراة".
واختتم: "السولية كان يؤدي حتى وهو مجهد، والوحيد الذي لم يأخذ راحة في فريق الأهلي مع محمد الشناوي على مدار الموسم".
وعن أفضل حارس مرمى؟ أجاب: محمد الشناوي بفارق محترم عن أقرب منافسيه".
وعن أفضل لاعب صاعد؟ قال: "أحمد عيد لاعب الزمالك، الله يكون في عونه جاء من الدار للنار، وأدى مباراتي الرجاء المغربي بشكل جيد، وهو أفضل لاعب صاعد من وجهة نظري".
ويخوض الأهلي والزمالك التجربة الأخيرة للفريقين قبل مواجهة بعضهما البعض في نهائي دوري الأبطال، بتحدي في المتناول بالنسبة للفريقين أمام أبو قير للأسمدة ونادي مصر على الترتيب.
ويحل بطل الدوري ضيفًا على ستاد برج العرب في الخامس مساء يوم السبت، أمام فريق أبو قير للأسمدة الناشط بدوري الدرجة الثانية، في مواجهة إن كانت من الجانب النظري تميل لكفة البطل التاريخي لكأس مصر لكنها عمليًا غير مضمونة نظرًا للسجل المتواضع للفريق بالمسابقة بالسنوات الأخيرة.
ويواجه الأهلي تحديًا صعبًا إذا تعلق الأمر بكأس مصر، حيث لم يحقق الفريق لقب المسابقة إلا مرة واحدة منذ عام 2007، رغم أنه البطل التاريخي للمسابقة برصيد 36 مرة.
وفقد الأهلي خدمات بعض من لاعبيه في الفترة الأخيرة قبل مواجهة أبو قير على رأسهم محمود "كهربا" وصالح جمعة لإصابتهما بفيروس كورونا، بجانب محمد هاني الذي تعرض للإصابة مع منتخب مصر.
وأعلن اتحاد الكرة، أن حكم الساحة لمباراة الأهلي وأبو قير للأسمدة هو محمد سلامة؛ حيث سيكون محمد العزازي وأحمد شاهين مساعدين له ومجدي خاطر كحكم رابع، فيما سيكون وائل فرحان حكم فيديو ومحمد الجلاوي مساعد حكم فيديو.
وفي الجانب الأخر، سيكون الزمالك بالثامنة مساءًا على موعد مع مواجهة نادي مصر على ستاد السويس الجديد.
على أرض الوقع يعد الزمالك في السنوات الأخيرة ملكًا متوجًا على عرش كأس مصر فقد حدد 6 من أخر 10 نسخ للبطولة حتى أصبح الفارق مع الأهلي ضيقًا للغاية بتتوجيه باللقب للمرة الـ27 في تاريخه بالمسابقة.
لكن مواجهات الفارس الأبيض أمام نادي مصر التي لم تتجاوز حدود بطولة الدوري موسم 2019-2020، لم تبتسم لحامل لقب الكأس فقد انتهى الدور الأول بالتعادل 1-1، والثاني بدون أهداف.
وسيقود محمد عاشور مباراة الزمالك ونادي مصر؛ حيث سيساعده كلًا من نور سعيد وماجد المليجي ومحمد عبدالعزيز حكمًا رابعًا، فيما سيكون محمود بسيوني حكم فيديو وصبري إبراهيم مساعد حكم فيديو.