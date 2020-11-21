وليد صلاح الدين: عمرو السولية أفضل لاعب فى 2019\2020

اختار وليد صلاح الدين نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق، أفضل لاعب في موسم 2019/2020 وذلك عقب نهاية الموسم بفوز الاهلي بلقب الدوري واحتلال الزمالك وصافة جدول الترتيب.





وقال وليد صلاح في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "أون تايم سبورت": "قولًا واحدًا، عمرو السولية لاعب الأهلي، هو أفضل لاعب هذا الموسم".





وتابع: "هو الوحيد الذي حافظ على مستواه من أول مباراة إلى آخر مباراة وبمسافة كبيرة عن منافسيه، لم يهبط مستواه عن 60 أو 70% في أي مباراة".





واختتم: "السولية كان يؤدي حتى وهو مجهد، والوحيد الذي لم يأخذ راحة في فريق الأهلي مع محمد الشناوي على مدار الموسم".









وعن أفضل حارس مرمى؟ أجاب: محمد الشناوي بفارق محترم عن أقرب منافسيه".





وعن أفضل لاعب صاعد؟ قال: "أحمد عيد لاعب الزمالك، الله يكون في عونه جاء من الدار للنار، وأدى مباراتي الرجاء المغربي بشكل جيد، وهو أفضل لاعب صاعد من وجهة نظري".



