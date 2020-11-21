تقارير تزعم: بوتين يغادر الكرملين العام المقبل لمعاناته من أزمة صحية

زعمت تقارير إعلامية أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعاني من مرض السرطان، بالإضافة إلى مرض باركنسون، وخضع لعملية جراحية طارئة في فبراير.





وادعى المحلل السياسي فاليري سولوفي أن بوتين يعتزم إعلان خروجه من الكرملين في وقت مبكر من العام الجديد، وفقا لصحيفة "ذا صن".





وأوضح أنه حصل على تلك المعلومات من قبل مصادر في الرئاسة الروسية، بمراكز صنع القرار.





وأضاف أن بوتين صاحب الـ68 عاما، يعاني من مرضين أحدهما ذو طبيعة نفسية وعصبية، والآخر يتعلق بالسرطان.





وزعم سولوفي أن بوتين خضع لعملية جراحية في شهر فبراير الماضي، بينما أكد مصدر روسي آخر أنها كانت عملية سرطان في البطن.





وادعى بحسب مصادره، أن بوتين ربما يكون بالفعل يهيء ابنته كاترينا تيخونوفا لتكون خلفا له.





وأشار إلى أن هناك ضغوط من العائلة على بوتين لدفعه نحو الاستقالة، وأنه ينوي الإعلان عن خططه للتخلي عن السلطة في يناير.





كانت وسائل إعلامية نشرت مقطع فيديو للرئيس الروسي وهو يتعرض لنوبة سعال حادة على الهواء مباشرة وأثناء حديثه مع مسئولين حول الأزمة المالية التي خلفها فيروس كورونا المستجد.





ويظهر بوتين في مقطع الفيديو وهو يسعل خلال اجتماعه مع وزير المالية، أنطون سيلوانوف، ومسؤولين روس آخرين، حتى أنه رفع يده اليمنى على فمه أثناء نوبة السعال، وقال للحضور "اعذروني".





ونقلت وكالة "تاس" الرسمية عن الكرملين قوله إن بأن بوتين لا يعاني من أي مشاكل صحية، وظهوره وهو يسعل خلال اجتماع متلفز أمر طبيعي تمامًا.





وأوضحت الوكالة بأن الرئيس الروسي اعتذر عن السعال خلال الاجتماع، وأكمله بدون توقف.





وكان بوتين قد أعرب عن قلقه الشديد من ارتفاع نسبة الوفيات، التي وصلت إلى 34 ألف، وعدد الإصابات الذي قارب المليونين.