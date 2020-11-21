ياسر رشدي وأسرته.. قصص نجاح مصرية في عدة مجالات بهولندا.. فيديو

قال ياسر رشدي، مصري مقيم بهولندا، إنه منذ ولادته وهو قائم في هولندا، حيث إنها كانت مكان نشأته، ولكن والده استقر في هولندا منذ عام 1984، وأيضا قام بالدراسة في هولندا، منوها إلى أن حلمه منذ الصغر أن يكون لاعب كرة كبير، قام ببدء كتابة كلمات أغاني وهو في السن الخامسة عشر، وهو نفس الشيء الذى ساعد على شهرته الآن مع إقامة العديد من الحفلات والألبومات في هولندا، إضافة إلى أنه يعمل أيضا كمذيع تليفزيون وممثل، حيث إنه قام بتمثيل عملين من الأفلام في هولندا، مشيدا بنجاح حياته واستمرارها في هولندا.





ومن جانبه أضاف والد ياسر رشدي، عبر سكايب في برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أنه كان يشعر بسعادة بسبب انتمائه وحبه الشديد لبلده الأم مصر، حين وجد شريكة حياته وزوجته من أسرة مغربية مسلمة، مشيدا بإقامة الطقوس الدينية في رمضان عند ذهابه هو وزوجته وأولاده إلى بيت أهل زوجته، وإنه لم يجد صعوبة في تشجيع أولاده وتربيتهم على ارتباطهم بدينهم ولكن الأمور كانت تسير بشكل جيد، متابعا أن في شهر رمضان الكريم كانوا يدخلوا منزل أهل زوجته فيجدوا الطعام في وقت الإفطار.





وأشار "رشدي"، إلى أنه لم يجد صعوبة في تحلى أولاده بالعادات والتقاليد المصرية الأصيلة، وذلك لأن من أهم الأشياء التي كانت تساعده هو المجتمع المحيط بهم، حيث كان يتحلى أهل زوجته بصفات الإسلام، إضافة إلى أنهم يعيشوا على التقاليد العربية، مضيفا أنه كان يقوم بزيارة مصر كل عام حتى يتعلم كل أولاده اللهجة المصرية.





وأكد أن عند معرفة الفوكس سبورت الهولندي قاموا بطلبه بتواجده في الفريق في وقت كأس الأمم الإفريقية لمصر، وقتها حضرت الفكرة لدى فوكس سبورت إقامة فيلم وثائقي مع كابتن ميدو، مشيدا بحب هولندا لمصر وخاصة في مجال كرة القدم، مشيرا إلى أنه يشعر بسعادة غامرة في حين يشارك في إرسال معلومات عن حب مصر لكرة القدم إلى الشعب الهولندي.





وأوضح مصري مقيم بهولندا، أن محمد صلاح هو النجم المصري المتميز، ولكن مصر تمتلك مجموعة من لاعبين كرة القدم المتميزين، حيث إنه قام بتصوير الفيلم في استداد القاهرة والقونة وأيضا في بعض أرجاء القاهرة.